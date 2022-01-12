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Tüp gaza zam gelecek mi?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tüp gaza zam yapılmayacağını söyledi...

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:58
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Tüp gaza zam gelecek mi?
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Ülke genelinde tüp gaz sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaş hiçbir yerde tüp gaz bulamıyor.

Genç Tv’de yayınlanan Bugüne Dair Programına katılan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Nazar Erişkin’in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Atun, Tüp gaza hiç bir şekilde bir zam olmayacak.. Gazın borsada seyreden bir fiyatı var ve dolarla satılıyor. Şu anda bu dengeye bakıldığında bir artış olmayacağını söyleyebiliriz. Hatta biz çalışıyoruz indirim yapabilir miyiz diye.  Bunun seçimle filan da alakası yoktur." 

“ Güney Kıbrıs’a kaçırılan tüp var”

Piyasada neden tüp gaz bulunmuyor sorusunu yanıtlayan Atun, özetle şunları söyledi:

“Fiyat bize pahalı gibi gelse de Güney Kıbrıs’ta yaşayanlar için çok avantajlıdır tüp gaz fiyatı. Tüp gazların Güney Kıbrıs’a taşındığı iddiası var. bir tüp gaz dolum yetkilisi bunu bana ifade etti. 2017 yılında ben bakanken gaz ithalatı 31 bin ton şimdi 29 bin ton.. Yıllık tüketimde azalma varken ortada tüp yok. Burada bir sıkıntı var.”

“Daha fazla tüp almaları sağlayacağız”

Bakan Atun, bugün tüp gaz dolum tesislerinin yetkililerini toplantıya çağırdığını ifade ederek onların tüp gaz almasına olanak sağlayacak bir teklif yapacağını kaydetti:

“Sayın Başbakan ile de konuyu konuştuk. Bayilerin daha fazla tüp almalarını sağlamak için biz de Kalkınma Bankası’nda bu şirketlere kredi vermeyi teklif edeceğiz. Çünkü tüp gaz arzında bir eksikliğe göz yummamız söz konusu olmaz”

"Stokçuluk yapıyorlar" suçlamalarının gerçek olmadığını ifade eden Atun, "Stokçuluk yok. Bugün gazdaki sıkıntı geminin geç gelmesinden kaynaklandı" diye konuştu .

Kaynak : Ses Kıbrıs

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