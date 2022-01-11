TÜPGAZ KARABORSAYA DÜŞTÜ!

ÖZEL HABER

KKTC’de akaryakıt, ekmek, un, süt, eğitim, PCR, karantina, elektrik kesintisi ve döviz krizlerinin ardından şimdi de ev tipi tüp gaz krizi yaşanıyor…

TÜPGAZ BULUNAMIYOR…

Süpermarketler ve küçük marketler dâhil hiçbir yerde ev tipi tüpgaz bulunamıyor. Soğuk kış günlerinde özellikle katalitik soba ile ısınmayı tercih eden yaşlı vatandaşlar ve evlerinde elektrikli gaz ocağı kullanmayan vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığı gelen bilgiler arasında.

VATANDAŞ 10 TL DAHA FAZLA ÖDÜYOR…

Gündem Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, ev tipi tüpgaz servislerinin dahi dolum tesislerinden tüpgaz alamadığı bugünlerde, bazı dağıtıcıların zaten pahalı olan ev tipi tüpgaz fiyatlarının üzerine 10 TL daha ekleyerek vatandaşa karaborsadan tüpgaz sattıklarını ihbar etti.

ZAM DEĞİL İNDİRİM GELECEK…

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, tüpgaz tedarik sorununun bugün en geç Çarşamba gününe çözüleceğini ifade etti. Tüpgaza zam mı geliyor iddialarını da yanıtlayan Atun, aksine indirim geleceğini belirtti ancak rakam vermedi.