Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tırdan kaçak tütün çıktı
Tırdan kaçak tütün çıktı
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6 ay hapis cezası
İnsan kaçakçılığına 3 yıl 6...
Gece yarısı kanlı kavga!
Gece yarısı kanlı kavga!
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı, mahkemeye çıkarıldı
Kız arkadaşını tehdit eden zanlı...
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlısı mahkemeye çıkarıldı

TÜPGAZ KARABORSAYA DÜŞTÜ!

KKTC’de akaryakıt, ekmek, un, süt, eğitim, PCR, karantina, elektrik kesintisi ve döviz krizlerinin ardından şimdi de ev tipi tüp gaz krizi yaşanıyor…

11 Ocak 2022 Salı 09:22
538 Okunma
TÜPGAZ KARABORSAYA DÜŞTÜ!
banner108

ÖZEL HABER

KKTC’de akaryakıt, ekmek, un, süt, eğitim, PCR, karantina, elektrik kesintisi ve döviz krizlerinin ardından şimdi de ev tipi tüp gaz krizi yaşanıyor…

TÜPGAZ BULUNAMIYOR…

Süpermarketler ve küçük marketler dâhil hiçbir yerde ev tipi tüpgaz bulunamıyor. Soğuk kış günlerinde özellikle katalitik soba ile ısınmayı tercih eden yaşlı vatandaşlar ve evlerinde elektrikli gaz ocağı kullanmayan vatandaşların ciddi mağduriyet yaşadığı gelen bilgiler arasında.

VATANDAŞ 10 TL DAHA FAZLA ÖDÜYOR…

Gündem Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, ev tipi tüpgaz servislerinin dahi dolum tesislerinden tüpgaz alamadığı bugünlerde, bazı dağıtıcıların zaten pahalı olan ev tipi tüpgaz fiyatlarının üzerine 10 TL daha ekleyerek vatandaşa karaborsadan tüpgaz sattıklarını ihbar etti.

ZAM DEĞİL İNDİRİM GELECEK…

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, tüpgaz tedarik sorununun bugün en geç Çarşamba gününe çözüleceğini ifade etti. Tüpgaza zam mı geliyor iddialarını da yanıtlayan Atun, aksine indirim geleceğini belirtti ancak rakam vermedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz
İşçi tarafı: 1 TL aşağıya inmeyecegiz
Bazı binalarda çatlaklar oluştu!
Bazı binalarda çatlaklar oluştu!
Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”
Hüseyin Çavuş :“Kadınlarımız üretimde daha fazla yer almalı”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim