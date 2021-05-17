Turan Büyükyılmaz'dan yakıt ihalesi açıklaması

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun açıklamaları ve yakıt ihalesinde kara para aklama iddiasıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Büyükyılmaz, yakıt ihalesi ile ilgili olarak teknik ve idari şartnamelerin, geniş katılımlı teknik elemanlar ve hukukcular nezninde hazırlandığını; mecliste yapılan eleştiriler sonucunda komitenin toplanarak gerekli düzeltmeleri yaptığını açıkladı.

Bugün ADA TV’de YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun KIB-TEK yakıt ihalesi ile ilgili mecliste CTP milletvekili Salahi Şahiner’in yapmış olduğu konuşmada yakıt ihalesinde kara para aklanması ve ilgili şartnamelerin değiştirildiğini bakanlıkta yapılan çalışma ile değişmesi talimatının bakan tarafından verildiği ve bu hususun kendisinin ve Bülent Kaya tarafından bilgi olarak verildiğini programda dile getirdiğini anımsatan Büyükyılmaz, "Konu ile ilgili milletvekili Bertan Zaroğlu tarafından Turan Büyükyılmaz bir kez aranarak bu konu sorulmuş ve kendisine verilen cevap ise bu değişikliğin bizler yönetime gelmeden önce yapılan bir çalışma ile şartnamelerin hazırlanmış olduğu söylenmiştir" dedi.

2019 yılında hazırlanarak ihaleye çıkılmış ve neticesinde sözleşme imzalanmış şartnameler temel alınarak, özellikle yakıtın istenilen limit değerlerde tedarik edilmesi için ceza uygulamaları da eklenerek şartnamenin Kasım 2020'de revizyon edildiğini ve 2 Aralık 2020’de ihaleye çıkıldığını dile getiren Büyükyılmaz, bu ihalenin iptal edilerek uluslararası ihale şekline dönüştürülmesi için yapılan çalışmaları şöyle aktardı:

"Yakıt teknik ve idari şartnameleri kurumun yakıt alımı konusunda yıllardır deneyimli ve konusunda uzman Sörveyör (Murat Salel) ve Kimya Mühendisi (Naci Kurra), Teknoloji Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Kamil Direl), Ayrıca Kurum Genel Müdürü (Gürcan Erdoğan) ve Merkezi İhale Komisyonu deneyimli personeli Sn. Yönel Arman’ın görüş ve önerileri ile birlikte, Kurumun hukuk bölümü ve Bakanlığın hukuk bölümünün görüş ve katkıları ile geniş bir komite tarafından hazırlanmıştır. Bunun altını özellikle çizdikten sonra yakıt alımı ihalesi ile ilgili;

Önceki ihalede İdari Şartname Madde 10’da Numune ve/veya Katalog veya Broşür Teslimi başlığı altında tanımlanan hususlar Merkezi İhale Komisyonu (MİK) yetkilileri ile yapılan toplantıda (Z) Zorunlu Belge tanımının Merkezi İhale Komisyonu tarafından kontrol edilecek zorunlu olan belgeleri tanımladığı, bu maddelerin MİK üyelerinin gerekli tecrübede olmaması nedeni ile bu maddelerin KIB-TEK’in teknik personeli tarafından değerlendirilmesi gerekcesi ile çıkarılmış ve bu maddenin yerine teknik şartnamede Genel Hususlar bölümünde 11.2. madde olarak eklenmiştir.

Dolayısı ile yine MİK’in talebi üzerine bu maddelerin ihalenin değerlendirme aşamasında gerekli olduğu ve MİK’in belirleyeceği sürede sunulması gerektiği ibaresi MİK’in talebi üzerine eklenmiştir. Teknik şartnamenin 11.4. Maddesinde tarif edilen orjinalkonşimento, menşei, kalite sertifikası, bill of lading, kargo manifest ve dolum öncesi boş tank sertifikası belgeleri için yine kurumda yapılan geniş katılımlı toplantı neticesinde bu belgelerin orjinallerinin istenmesine karar verilmiş ve teknik şartnameye bu şekilde konulmuştur.

Temlik: Özel Hususlar Ek 1 10. Maddede tanımlanan temlik, kurumun bünyesindeyapılan geniş katılımlı toplantı neticesinde temlik işleminin ihale fiyatını düşürmeye artı bir unsur olduğu gerekcesi ile ihalenin Ek-1 Özel Hususlar şartnamesine eklenmiştir.

Ancak; Mecliste bulunan KIB-TEK Araştırma Komisyonu üyesi Sn. Salahi Şahiner’in ve bu konuda söz alan milletvekillerinin bu maddeleri doğru bulmadıkları konusunda yapmış oldukları eleştiriler sonucu 18 Mart 2021 tarihinde 24,000 mton için zeyilname yayınlanmış ve 220,000 mton için ise temlik yapılamaz şeklinde yayınlanmıştır."

Yakıt ihalesi ile ilgili olarak teknik ve idari şartnamelerin, geniş katılımlı teknik elemanlar ve hukukcular nezninde hazırlandığını kaydeden Büyükyılmaz, mecliste yapılan eleştiriler sonucu bakanın düzeltme talebi üzerine komitenin toplanarak gerekli düzeltmeleri yaptığını söyledi.