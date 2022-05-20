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Turan Büyükyılmaz parti mi kuruyor?

KIB-TEK eski yönetim kurul başkanı Turan Büyükyılmaz siyaset arenasına yeniden dönüyor.

20 Mayıs 2022 Cuma 14:46
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Turan Büyükyılmaz parti mi kuruyor?

ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs’a açıklama yapan Büyükyılmaz, yeni bir siyasi yapılanma niyetinde olduklarını ve toplumun farklı kesimlerinden olan kişilerle istişareler yaptıklarını söyledi. Büyükyılmaz, “Yeni bir siyasi parti mi kurarız yoksa kurulup kapanmış ancak resmi bir kapanması olmayan bir partiyi mi yeniden hayata geçiririz bunu süreç gösterecek” dedi. 

Büyükyılmaz, “Ülkede özellikle sağ kesimde büyük bir boşluk var. Vatandaşın kapısını çalabileceği, derdine ortak olabileceği, onu anlayabilen ve fırsat eşitliğinin olabileceği bir ortam vardır. Ancak şuanda kayıtsız ve ortada kalmış bir sürü insan olduğunu görüyoruz. Bu insanların bir araya gelmesi için gayret ediyoruz. Siyasi tecrübelerimizi de kullanarak bu insanları bir araya getirip yeni bir oluşum içerisine girme düşüncesi içindeyiz” dedi.

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