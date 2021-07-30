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Turan Büyükyılmaz: “Şahıslarla Değil, YDP ile Masaya Oturulmuştur”

Gündem Kıbrıs’tan Gazeteci Bahar Sancar’a konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, kurumların iadesiyle ilgili bir konunun YDP’nin parti meclisine gelmediğini, geldiği takdirde de parti meclisinde görüşülerek değerlendirileceğini kaydetti.

30 Temmuz 2021 Cuma 16:53
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Turan Büyükyılmaz: “Şahıslarla Değil, YDP ile Masaya Oturulmuştur”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Gündem Kıbrıs’tan Gazeteci Bahar Sancar’a konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, kurumların iadesiyle ilgili bir konunun YDP’nin parti meclisine gelmediğini, geldiği takdirde de parti meclisinde görüşülerek değerlendirileceğini kaydetti.

“UBP büyük ortak diye her istediğini yaptıramaz” diyen Turan Büyükyılmaz, “Hükümet görüşmeleri ve hükümet protokolü ortadadır. Hükümet kurulurken şahıslarla değil, YDP ile masaya oturulmuştur. Esas olan partidir” şeklinde konuştu.

Bu konunun değerlendirmesinin Genel Başkan Erhan Arıklı ve parti meclisi tarafından yapılacağını söyledi.

Son Güncelleme: 30.07.2021 16:57
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