Turan: Türkiye Kuzey Kıbrıs’ta yasal hakkı neyse sonuna kadar kullanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’ta yasal hakkı neyse sonuna kadar kullanacağını, bölgede “Ben varım.” diyeceğini söyledi.

Turan, partisinin Çan İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

“Doğu Akdeniz için geçenlerde bir siyasi partinin genel başkanını şaşkınlıkla izledim. ‘Neden orada yokuz?’ dedi. ‘Neden oraya gitmiyoruz?’ dedi. İnsaf. Bırakın bir partinin genel başkanı olmayı, köyde yaşayan bir amcamız bile bizim Doğu Akdeniz’de F-16’larımızın, savaş gemilerimizin, İHA’larımızın 4 arama gemisini takip ettiğini bilir. Bizim oradaki Türk soydaşlarımızdan, Türklerimizden ayrı olmayacağımızı, oraya sahip çıkacağımızı bilir. Hakkı olmadığı halde orada İsrail, Fransa, İtalya, ABD var. Adam diyor ki ‘Neden orada yoksunuz?’ Hayır kardeşim, yasal hakkımız neyse sonuna kadar kullanacağız, Kuzey Kıbrıs etrafında Türkiye, ‘Ben varım.’ diyecek. 4 gemi şu an orada ama maalesef halen daha ‘Niye orada yokuz?’ diyen insanlar var. Artık CHP’nin ağlanacak haline gülüyoruz.”

DB/TAK