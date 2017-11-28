Türbe hırsızları teminata bağlandı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi’ne gizlice girerek türbe üzerinde örtülü olarak bulunan üzeri kırmızı motifli desenler bulunan yeşil renkli kumaş örtüyü çalan Pakistan uyruklu İrfan Ahmet ve Omar Saif aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 3’er günlük sürede zanlılar, söz konusu örtüyü ibadette kullanmak için çaldıkları yönünde ifade verdi.

Zanlılar dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların ileride yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışların yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmalarına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman, mahkemede verdiği ifadede zanlıların “İbadet Yeri Açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, İrfan Ahmet ve Omar Saif’in 22 Kasım tarihinde saat 14.30 raddelerinde Larnaka’da Hala Sultan Türbesi’nin etrafı demir parmaklıklarla kapalı korkuluklar üzerinden türbeye gizlice giriş yaptıklarını söyledi.

Tarman, zanlıların Hala Sultan türbesi üzerinde örtülü olarak bulunan 3×3 metre ebatlarında üzeri kırmızı motifli desenler bulunan yeşil renkli kumaş örtüyü çalarak olay yerinden kaçtıklarını kaydetti.

Türbe görevlisinin zanlıları kamera görüntülerinde tespit etmesi üzerine, polise gerekli bilgilerin verildiğini ve zanlıların önceki gün yasal yollardan ülkeye giriş yaptıklarını kaydeden Tarman, Ahmet ve Saif’in çaldıkları türbe örtüsünü yanı sıra tasarruflarında başka malzemelerin de bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Tarman, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.