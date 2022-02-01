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Turgay Deniz: “Adaletli bir vergi sistemi gelmeli”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

01 Şubat 2022 Salı 09:52
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Turgay Deniz: “Adaletli bir vergi sistemi gelmeli”
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ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Mecliste bekleyen birçok yasa tasarısı olduğunu kaydeden Deniz, “Bizim için en önemlisi bir vergi yasasıdır. Adaletli bir vergi yasasının oluşması gerekmektedir. Bizim vergi sisteminde 25 bin TL geliri olan çok kazanmış sayılıyor. Yani yıllık 300 bin TL. Bundan yüzde 40 vergi alınıyor. Genç bir girişimci kendi çabasıyla bir iş yapıyor ve aylık 10 bin lira bu kişiden vergi isteniyor. Bu adil değildir. Türkiye’de yıllık geliri 800 bin TL’nin üzerinde olanlar çok kazanmış oluyor ve bunun üzerinden yüzde 40 alınıyor. Güney Kıbrıs’ta koşullar çok daha iyidir. Maliye Bakanlığı ise duruma başka gözle bakıyor. Onlar için tek hedef kamu maaşlarını ödemek. Başka bir sorumlulukları yok. Kâğıt üzerinde yaptıkları hesaplamalarda kamu maliyesini toparlamak için bu vergi adaletsizliğini yapmak istiyorlar. Vergi dilimlerinin ayarlanması gerekiyor. Aylık 50 bin TL üzeri geliri olanlardan vergi alınması lazım. Adaletli bir vergi sistemi gelmeli ve genç girişimciler teşvik edilmeli” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Turgay Deniz
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