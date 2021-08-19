Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Flaş Haber
Lefkoşa'da ani ölüm!
Kapat

Turgay Deniz: Devlet olmak ayrı bir şey...

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 11:46
23 Okunma
Turgay Deniz: Devlet olmak ayrı bir şey...

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 


Dün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında ilk kez İşçi ve İşveren tarafının anlaştığını aktaran Deniz, sundukları öneriyi bir gerekçe ile bağladıklarının altını çizerek, “Bu öneri sosyal sigorta prim desteğinin devam ettirilmesi halinde asgari ücretin 4 bin 970 TL olmasını kabul ediyoruz dediler. Dolayısıyla top tamamen hükümetin kucağında. Bu karar aslında geçen sene Temmuz ayında alınan bir karar. Bir yıl süre ile sigorta prim desteği verileceği duyurulmuştu ve bunun Temmuz ayı itibariyle sona ereceği bir sene öncesinden söylenmişti. Ancak biz 3 ay önce bunun sene sonuna kadar devam ettirilmesi yönünde girişimlerimizi ve diyaloglarımızı başlattık. Ancak kesinlikle son güne kadar yaptığımız girişimlerde olumlu bir cevap almadık. Kaynağımız yok gerekçesini de kesinlikle kabul etmedik. Pandemi sona ermemiştir. Dolayısıyla bu pandemi nedeniyle özel sektöre elle dokunan özellikle istihdamın korunması için çok önemli bir karar ve uygulamaydı. Bu da ortadan kaldırıldığı zaman özel sektör kendi kaderine terk edilecek ve başınıza ne gelirse siz sorumlusunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki devlet olmak ayrı bir şey. Devlet dediğimiz zaman kamuda çalışana kadar mali yükümlülüğü olmaması gerekir. Özel sektör ihtiyaç duyduğu zamanlar mali imkân ve kaynaklar ona da destekte kullanılması gereklidir. Devlet o zaman olunur diye düşünüyoruz” dedi. 


Altı aylık bir ödeme sürecinin devlet tarafından desteklenmesini beklediklerini kaydeden Deniz, Küçük esnaftan, sanayiciye, çiftçiden turizmciye kadar tüm sektörlerin beklentisinin normalleşme sürecinin ve dışa açılmanın artması olduğunu söyleyerek, aşılama oranının artmasıyla birlikte bazı kural ve tedbirlerin de alınması gerektiğinin altını çizdi.

Deniz aynı zamanda ekonomik normalleşme ve tüm sektörlerin kendilerini toparlayabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.


 

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret OdasıTurgay DenizGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgay Deniz: “Kamu sendikaları bu ülkede aslan kesildiler”
Turgay Deniz: “Kamu sendikaları bu ülkede aslan kesildiler”
“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz”
“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda tarihin en şaibeli ve karanlık sürecinden geçmekteyiz”
PCR test kitleri bitti, herkese Antijen
PCR test kitleri bitti, herkese Antijen
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim