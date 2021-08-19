Turgay Deniz: Devlet olmak ayrı bir şey...

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Dün gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında ilk kez İşçi ve İşveren tarafının anlaştığını aktaran Deniz, sundukları öneriyi bir gerekçe ile bağladıklarının altını çizerek, “Bu öneri sosyal sigorta prim desteğinin devam ettirilmesi halinde asgari ücretin 4 bin 970 TL olmasını kabul ediyoruz dediler. Dolayısıyla top tamamen hükümetin kucağında. Bu karar aslında geçen sene Temmuz ayında alınan bir karar. Bir yıl süre ile sigorta prim desteği verileceği duyurulmuştu ve bunun Temmuz ayı itibariyle sona ereceği bir sene öncesinden söylenmişti. Ancak biz 3 ay önce bunun sene sonuna kadar devam ettirilmesi yönünde girişimlerimizi ve diyaloglarımızı başlattık. Ancak kesinlikle son güne kadar yaptığımız girişimlerde olumlu bir cevap almadık. Kaynağımız yok gerekçesini de kesinlikle kabul etmedik. Pandemi sona ermemiştir. Dolayısıyla bu pandemi nedeniyle özel sektöre elle dokunan özellikle istihdamın korunması için çok önemli bir karar ve uygulamaydı. Bu da ortadan kaldırıldığı zaman özel sektör kendi kaderine terk edilecek ve başınıza ne gelirse siz sorumlusunuz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki devlet olmak ayrı bir şey. Devlet dediğimiz zaman kamuda çalışana kadar mali yükümlülüğü olmaması gerekir. Özel sektör ihtiyaç duyduğu zamanlar mali imkân ve kaynaklar ona da destekte kullanılması gereklidir. Devlet o zaman olunur diye düşünüyoruz” dedi.



Altı aylık bir ödeme sürecinin devlet tarafından desteklenmesini beklediklerini kaydeden Deniz, Küçük esnaftan, sanayiciye, çiftçiden turizmciye kadar tüm sektörlerin beklentisinin normalleşme sürecinin ve dışa açılmanın artması olduğunu söyleyerek, aşılama oranının artmasıyla birlikte bazı kural ve tedbirlerin de alınması gerektiğinin altını çizdi.

Deniz aynı zamanda ekonomik normalleşme ve tüm sektörlerin kendilerini toparlayabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.



