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Turgay Deniz: “Kamu sendikaları bu ülkede aslan kesildiler”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:14
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Turgay Deniz: “Kamu sendikaları bu ülkede aslan kesildiler”

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
 

Kamu ve Özel sektör arasındaki adaletsizlik üzerine konuşan Deniz, “Bugün esnaf ve zanaatkarlar odasının başlattığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri birliğinin de destek verdiği sivil itaatsizlik aslında bir güç denemesidir. Bu gücün oluşması durumunda ilerideki hükümetlerin de elini güçlendireceğiz. Bugün en çok ses çıkaran ve bir eylem yaptığı zaman hayatı durdurabilecek olan kamu sendikalarıdır. Kamu sendika yapıları bugün ülkede aslan kesildiler. Dedikleri dedik, istedikleri istedik. Bunun karşısında hükümetler bugüne kadar duramadı. Ama bu ülkede gerçek güç ve gerçek aslan olması gereken iş dünyası ve özel sektör. Biz ekonomik örgütler platformunda herkesin kendi çıkarını korumaya çalıştığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bu zihniyetten vazgeçmediğimiz ve iş dünyası olarak kenetlenmediğimiz sürece, toplumsal menfaatleri ön planda tutmazsak biz bu manzaraları görmeye devam edeceğiz ve hangi hükümet gelirse gelsin aslana uyacak” dedi.


Deniz, “Bugün iş dünyası hükümet üzerinde ne kadar etkili? Ticaret Odası ne kadar başarılı? Esnaf ve otelciler ne kadar başarılı? Sanayi Odası ve turizmciler istediklerini ne kadar yaptırıyor?” diye sorarak, “Yaptıramazsınız arkadaşlar boşuna hayal kurmayın. Eğer biz birlik beraberlik içerisinde bu gücü ortaya koymazsak, böl ve yönet politikalarıyla bizi hiç ciddiye almazlar ve başkaları da bu ülkede aslan kesilir ondan sonra da kaderimize boyun eğmek zorunda kalırız” şeklinde konuştu.

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