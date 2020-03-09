Turhan'dan Siyasilere Çağrı!

Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Türkiye ve KKTC'de korona virüsünün olmadığına vurgu yaparak, hatta KKTC'ye direkt uçuş olmadığı için virüs riskinin az olduğunu söyledi. Ercan Turhan, KKTC'deki siyasilerin Türkiye yetkilileri ile iletişime geçmesi gerektiğini belirterek KKTC'ye direkt uçuş omadığı için virüs riskinin az olduğunun açıklanmasını istedi.

Turhan, KKTC ekonomisinin ana sektörü turizmde dibe vurmadan son tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, paylaşmında şu ifadeleri kullandı: " Bir gariplik yok mu bu işte?

1) TC’de çok şükür Corona yok çok şükür KKTC’de yok. KKTC’ye zaten direkt uçuş yok. Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, mecbur olmadıkça yurt dışına çıkmayın diyor ama demiyor ki KKTC’de temiz en az Antalya kadar hatta daha az riskli çünkü direkt uçuş yok. KKTC’den iç siyasetin peşinde kosanlar bir zahmet arayıpta TC yetkililerinden bunu açıklamasını talep etmiyor??? Bu arada turizmde ana pazar konumundaki TC’den bir sürü rezervasyon iptali geliyor.

2)TC BBDK KKTC’yi yurt dışı listesine alıyor ve taksitli tatil satın almalarına kısıtlama getiriyor.

3)TC KKTC uçuşları iç hat statüsüne alınmıyor vergi yükünün yansıra THY ve özel havayolları TC-KKTC satışlarında fahiş fiyat uyguluyor.

KKTC ekonomisinin ana sektörü turizmde dibe vurmadan son tehlike çanları çalıyor ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri var kimin umurunda."