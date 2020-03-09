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Turhan'dan Siyasilere Çağrı!

Turhan: "Turizmde dibe vurmadan son tehlike çanları çalıyor"

09 Mart 2020 Pazartesi 10:34
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Turhan'dan Siyasilere Çağrı!

Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Türkiye ve KKTC'de korona virüsünün olmadığına vurgu yaparak, hatta KKTC'ye direkt uçuş olmadığı için virüs riskinin az olduğunu söyledi. Ercan Turhan, KKTC'deki siyasilerin Türkiye yetkilileri ile iletişime geçmesi gerektiğini belirterek KKTC'ye direkt uçuş omadığı için virüs riskinin az olduğunun açıklanmasını istedi.

Turhan, KKTC ekonomisinin ana sektörü turizmde dibe vurmadan son tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, paylaşmında şu ifadeleri kullandı: " Bir gariplik yok mu bu işte?

1) TC’de çok şükür Corona yok çok şükür KKTC’de yok. KKTC’ye zaten direkt uçuş yok. Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, mecbur olmadıkça yurt dışına çıkmayın diyor ama demiyor ki KKTC’de temiz en az Antalya kadar hatta daha az riskli çünkü direkt uçuş yok. KKTC’den iç siyasetin peşinde kosanlar bir zahmet arayıpta TC yetkililerinden bunu açıklamasını talep etmiyor??? Bu arada turizmde ana pazar konumundaki TC’den bir sürü rezervasyon iptali geliyor.

2)TC BBDK KKTC’yi yurt dışı listesine alıyor ve taksitli tatil satın almalarına kısıtlama getiriyor.

3)TC KKTC uçuşları iç hat statüsüne alınmıyor vergi yükünün yansıra THY ve özel havayolları TC-KKTC satışlarında fahiş fiyat uyguluyor.

KKTC ekonomisinin ana sektörü turizmde dibe vurmadan son tehlike çanları çalıyor ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri var kimin umurunda."

Son Güncelleme: 09.03.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
TurizmErcan TurhanMerit Crystal Cove Hotel
Yorumlar
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Yerli 2020-03-09 10:40:00

be gardaş siz da yerli turiste açın otellerinizi. yabancıya verdiğiniz fiyattan. Otelden yer ayrıdayım dedim ananızın nikahını istediniz. Türkiyeden uçak bileti dahil kalma daha uzucuza. yerliye da yapın aynı indirimi.

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vatandaş 2020-03-09 11:30:06

casinolardan kazandığınız paraları iç pazarı hareketlendirmek için kullansanıza? elin arabına uçak beleş süit oda beleş yeme içme beleş mersedeslan alın getirin götürün beleş...neymiş üç beş bin dolar gumara versinmiş...o gadar para gazanın be merit bu kumardan yap bir aksiyon iç pazar içinda görelim...ama yooook..sadece LAF... VIR VIR VIR

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