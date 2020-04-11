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Turhan: “Kumarhaneler, turizmin ana sponsorudur”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı ve Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan, canlı yayınına katılarak kumarhane ve otellerle ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:44
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Turhan: “Kumarhaneler, turizmin ana sponsorudur”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı ve Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan,kumarhane ve otellerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Turhan, öncelikle dün akşam sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamanın verilecek bin 500 TL ile alakalı olmadığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar ile dün akşam toplantı yaptığını ve bu toplantıların devamının geleceğini kaydeden Turhan, turizm sektörünün göz ardı edilmeyeceği ve sosyal adaletin hiçe sayılarak, insanların mağdur edilmeyeceği düşüncesinde olduğunu söyledi.

Turhan yapılan paylaşımının, kumarhanelerin bazı kesimler tarafından tartışılıyor olmasına ilişkin olduğunu söyleyerek, kumarhanelerin turizmin ana sponsoru olduğuna dikkat çekti.

Ada ülkesinin turizmle kalkınacağını vurgulayan Turhan, ülke gelirlerinin turizm sayesinde artacağını ve bunun da kumarhanelerle mümkün olabileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı ve Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kumarhaneler, turizmin ana sponsorudur. Onlar olmazsa, 5 yıldızlı otellerde olmaz, ülkeye bu kadar turist de gelmez. Yapmış olduğum açıklama, kumarhanelere olan karşıt görüşle ilgiliydi. Maalesef ki sektör kendisini bu nedenle yalnız hissediyor. Başbakan, kumarhanelerin açılma tarihinin erken olabileceği açıklama yaptı. Ülkenin ekonomisinin düzelebilmesi için Kıbrıs’ın ana pazarı olan Türkiye’nin düzelmesi gerekir ki ülkedeki piyasa da düzelebilsin. Şu anki şahsi öngörüme bakacak olursak, Türkiye’de bu süreç Temmuz ayına kadar uzayabilir ve Haziran ayı sonrası belli başlı oteller kampanyalar yapılarak, açılabilir. Ülkenin ekonomik durumu pek iyi değil, ülkeyi Mayıs ve Haziran ayında zorlu bir süreç bekliyor.  Otel ve kumarhaneler olmadan ekonominin durumu iyi olmayacaktır. Turizm hareketinde nitelikler artırılabilirse, ekonomide de gelişmeler kaydedilebilir. Güzel günler gelecek, moralimizi yüksek tutalım.

Anahtar Kelimeler:
Ercan TurhanKumarhaneKoronavirüsCoronavirüs
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Gibri 2020-04-11 18:08:54

Fellah turizimin sponsorudur .

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VATANDAŞ 2020-04-11 20:22:32

BU ÜLKEYE KUMAR İÇİN GELENLERİN HİÇBİRİ OTELDEN ÇIKMIYOR, GÜNDÜZ UYUR, GECE KUMAR OYNAR. PARA DA KUMARHANEDEN ÇIKMAZ, YILLIK BİR MİLYONA YAKIN TURİST KUMARA MI GELİR, ATMA RECEP ATMA

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