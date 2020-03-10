Turhan : ” Turizm sektörü büyük darbe alacak”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde, Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.
Turhan: "maalesef gelen haberler şuan için hiçte iyi değil. Dünya genelinde bir panik havası var. Ve bu panikten de en çok turizm sektörü zarar görüyor. Ülkemizde de bir vakanın bulunması üzerine pek çok organizasyon ve tatil tur iptalleri gelmeye başladı. Bu konuda insanları sakin olmaya davet etmemiz gerekiyor. Zira bu hastalık her bulaşanı öldürmüyor. Belli bir yaş ve hastalığı olanlar tehlikeli grupta olanlar. Biz Merit Otelleri olarak tüm personelimize eğitim verdik ve tüm otellerimizi dezenfekte ediyoruz. Otellerimizdeki temizlik faaliyetlerini artırdık” dedi.
Sende başka dertte,varsın bu sene turist az olsun,işte dün gelen Almanları gördük,para candan daha mı önemli ?
gelmesin kimse yahu ortada sağlıklı kimse kalmayacak
keko, senin otelinden hastalık yayılır demedik, gelen turist hasta ise yemişim senin dezenfekte edilmiş otelini...
Halk darbe alıyor be dangallak
dininiz ...imanınız ..para.....turizmmi......canmı....sen virüs kapınca nolacak
eceli ile olende vurısten oldu dıye ortalıgı karıstıracaklar ayıp ya halk okadar panık yaptırıldıkı fırsatcılar dan baska kımse ekmek yemecek ayıp ayıp