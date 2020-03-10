Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Turhan : ” Turizm sektörü büyük darbe alacak”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde, Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2020 Salı 12:49
2912 Okunma
Turhan : ” Turizm sektörü büyük darbe alacak”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde, Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.


Turhan:  "maalesef gelen haberler şuan için hiçte iyi değil. Dünya genelinde bir panik havası var. Ve bu panikten de en çok turizm sektörü zarar görüyor. Ülkemizde de bir vakanın bulunması üzerine pek çok organizasyon ve tatil tur iptalleri gelmeye başladı. Bu konuda insanları sakin olmaya davet etmemiz gerekiyor. Zira bu hastalık her bulaşanı öldürmüyor. Belli bir yaş ve hastalığı olanlar tehlikeli grupta olanlar. Biz Merit Otelleri olarak tüm personelimize eğitim verdik ve tüm otellerimizi dezenfekte ediyoruz. Otellerimizdeki temizlik faaliyetlerini artırdık” dedi.

Son Güncelleme: 10.03.2020 14:01
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç 2020-03-10 13:14:19

Sende başka dertte,varsın bu sene turist az olsun,işte dün gelen Almanları gördük,para candan daha mı önemli ?

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Turan 2020-03-10 13:00:30

gelmesin kimse yahu ortada sağlıklı kimse kalmayacak

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
nmk 2020-03-10 13:58:09

keko, senin otelinden hastalık yayılır demedik, gelen turist hasta ise yemişim senin dezenfekte edilmiş otelini...

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Kemal 2020-03-10 14:06:04

Halk darbe alıyor be dangallak

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
keko ercan 2020-03-10 14:31:31

dininiz ...imanınız ..para.....turizmmi......canmı....sen virüs kapınca nolacak

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
vatan 2020-03-10 15:19:33

eceli ile olende vurısten oldu dıye ortalıgı karıstıracaklar ayıp ya halk okadar panık yaptırıldıkı fırsatcılar dan baska kımse ekmek yemecek ayıp ayıp

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Hastanede toplam 9 kişi karantina altında
Hastanede toplam 9 kişi karantina altında
Dezenfekte çalışmaları başladı
Dezenfekte çalışmaları başladı
SON DAKİKA! Marketler doldu taştı
SON DAKİKA! Marketler doldu taştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim