Turhan : ” Turizm sektörü büyük darbe alacak”

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez görülen koronavirüs vakaları üzerinde, Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Gündem Kıbrıs yayına bağlandı ve önemli açıklamalarda bulundu.



Turhan: "maalesef gelen haberler şuan için hiçte iyi değil. Dünya genelinde bir panik havası var. Ve bu panikten de en çok turizm sektörü zarar görüyor. Ülkemizde de bir vakanın bulunması üzerine pek çok organizasyon ve tatil tur iptalleri gelmeye başladı. Bu konuda insanları sakin olmaya davet etmemiz gerekiyor. Zira bu hastalık her bulaşanı öldürmüyor. Belli bir yaş ve hastalığı olanlar tehlikeli grupta olanlar. Biz Merit Otelleri olarak tüm personelimize eğitim verdik ve tüm otellerimizi dezenfekte ediyoruz. Otellerimizdeki temizlik faaliyetlerini artırdık” dedi.