Turist kafileleri halen gezi yapıyor

Ülkeye yabancı uyruklu kişilerin girişinin dün yasaklanmasına rağmen, ülkeye geçtiğimiz günlerde giriş yapan turist kafilelerinin halen ülkede turistik gezi yapması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Corona virüsünün ülkede ilk olarak 1 Alman turistte görülmesinden dolayı ciddi endişe yaşayan vatandaşlar, ülkenin en işlek caddelerinde halen turist kafilelerinin gezmesinden dolayı ciddi rahatsızlık duydu.