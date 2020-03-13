Turist kafileleri halen gezi yapıyor

Ülkeye yabancı uyruklu kişilerin girişinin dün yasaklanmasına rağmen, ülkeye geçtiğimiz günlerde giriş yapan turist kafilelerinin halen ülkede turistik gezi yapması vatandaşın tepkisine neden oldu.
Corona virüsünün ülkede ilk olarak 1 Alman turistte görülmesinden dolayı ciddi endişe yaşayan vatandaşlar, ülkenin en işlek caddelerinde halen turist kafilelerinin gezmesinden dolayı ciddi rahatsızlık duydu.
Halkin sagligi.Tur operatorlerinin para kazanmadindan onemli derhal hukumet bu ise el atmali
Bunlar bu adaya ölmeye geldi heralde.. bu ne inatdır be gardash.. Yagmur camurda
Harcayan turist isterdik ve geldiler biiz harcamaya...
önce siz pozitif çıkanların isimlerini açıklayın ki onlarla teması olanlar hastaneye koşsun ailesine yakınlarına bulaştırmadan... çocuğunu ziyarete gidip gelmiş biri demekle kimse üstüne alınmaz