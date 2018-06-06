Turist kumarhaneli otellere yaradı!

KKTC’de turizm sektöründe Ocak-Nisan 2018 döneminde beklenen canlılık yaşanmadı. Turizm Planlama Dairesi’nin istatistiklerine göre, yılın ilk dört ayında ülkeye hava ve deniz yolundan gelen KKTC yurttaşı hariç yolcu sayısı geçtiğimiz yılın ilk dört ayına oranla yüzde 9.2 artsa da bu yolcuların sadece yarısı ülke genelindeki turistik tesislerde konakladı.

Otellerde Ocak-Nisan 2018 döneminde doluluk yüzde 44.8’de kaldı.

Ülkeye gelen yabancı yolcu sayısına bakıldığında ise bir dönem KKTC turizmini ayakta tutan İngiltere pazarının 2018 yılı itibari ile iyice zayıflatıldığı gözlemlendi.

KKTC turizminde ilerleme sağlanamaması, sektörde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli birçok acente ve oteli olumsuz etkilerken sektörde huzursuzluk yarattı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, konuya ilişkin havadis’e yaptığı açıklamada, KKTC’deki otellerde konaklayan turist sayısını arttırmak için İngiltere pazarında reklam ve tanıtımların yeniden başlaması ve İhale Yasası’nda düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti, aksi halde turizmin önünün tıkanacağını söyledi.

Gelen yolcunun yarısı tesislerde konakladı

2017 yılının ilk dört ayında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı KKTC yurttaşları hariç 526 bin 750 iken 2018 yılı Ocak-Nisan dönemi için bu rakam yüzde 6.6 oranında artarak 561 bin 571 olarak gerçekleşti.

İstatistiklere göre, ülkeye gelen yolcu sayısında TC uyruklularda yüzde 9.2 oranında bir artış olurken diğer yabancı uyruklularda yüzde 1.6 oranında bir düşüş gerçekleşti.

Turizm Planlama Dairesi’nin istatistiklerine göre Ocak-Nisan 2018 tarihlerinde ülkeye gelen TC ve diğer ülke vatandaşı toplam 561 bin 571 yolcunun sadece 246 bin 581’i ülke genelinde faaliyet gösteren turistik tesislerde konakladı.

Oteller 4 ayda yüzde 44.8 doldu

Turizm Planlama Dairesi’nin istatistiklerine göre 2018 yılının ilk dört ayında turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 44.8 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 46.1 olarak kayıtlara geçmişti.

İstatistiklere göre, Ocak 2017’de yüzde 34.5 dolu olan turistik tesisler, Ocak 2018’de yüzde 37, Şubat 2017’de yüzde 37.2 dolu olan tesisler Şubat 2018’de yüzde 37.5, Mart 2017’de yüzde 55.3 dolu olan tesisler Mart 2018’de yüzde 50.1, Nisan 2017’de yüzde 57.2 dolu olan tesisler Nisan 2018’de yüzde 53.3 dolu olarak kayıtlara geçti.

Mayıs 2018 tarihine ait veriler ise henüz oluşturulmadı.

Turizm Planlama Dairesi’nin Ocak-Nisan 2018 istatistiklerine göre, turistik konaklama tesislerindeki doluluk yüzde 44.8 olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 46.1 olarak kayıtlara geçmişti.

En fazla talep Mağusa’ya

Turizm Planlama Dairesi’nin istatistiklerine göre Nisan 2018’de bölgelere göre doluluk oranına baktığımız zaman en yüksek doluluğun yüzde 81.2 oranıyla Gazimağusa bölgesinde olduğu görülüyor.

Bunu sırayla yüzde 54.3 oranıyla Girne, yüzde 42.1 ile İskele, yüzde 41.4 ile Lefkoşa, yüzde 13.6 ile Lefke ve yüzde 3.3 dolulukla Güzelyurt bölgesi takip ediyor.

Turizm Planlama Dairesi’nin istatistiklerine göre Nisan 2018 itibari ile ülke genelinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı kumarhaneli oteller, yılın ilk 4 ayında yüzde 54.6 dolarken kumarhanesi olmayan otellerde aynı tarihlerde yüzde 50.5 doldu

Turist kumarhaneli otellere yaradı

Turizm Planlama Dairesi’nin Nisan 2018 istatistiklerine göre, ülke genelinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı kumarhaneli oteller, yılın ilk 4 ayında yüzde 54.6 dolarken kumarhanesi olmayan otellerde aynı tarihlerde doluluk yüzde 50.5 olarak kayıtlara geçti.