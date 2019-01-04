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Turist olarak geldi kaçak oldu

Zanlı Coşkun Altıner, önceki gün ikamet izinsiz olarak adada kaldığı gerekçesiyle tutuklandı

04 Ocak 2019 Cuma 17:12
Turist olarak geldi kaçak oldu

(Kamalı Haber) - KKTC’ye 7 ay önce 60 gün turist vizesiyle giriş yapan zanlı Coşkun Altıner, önceki gün ikamet izinsiz olarak adada kaldığı gerekçesiyle tutuklandı ve dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru İzlem Civisilli, zanlı Coşkun Altıner’in 30.07.2018 tarihinde KKTC’ye 60 gün turist vizesi ile giriş yapıp, 30.09.2018 tarihi itibari ile ikamet izni dolmuş olmasına rağmen KKTC’ye izinsiz olarak kalmaya devam ettiğini kaydetti. Civisilli, zanlının 3 Ocak’ta saat 10.00’da Yenişehir’de Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde tespit edilip, yapılan araştırmada 30.09.2018 tarihinden beridir KKTC de izinsiz ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Civisilli, TC uyruklu olan zanlının KKTC ile hiçbir bağı olmadığını söyleyerek, davalarında hazır bulunmasının sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin 1 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCTuristKaçakCoşkun AltınerTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-01-04 17:49:43

Dünyadaki number one sorma gir hanı!

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