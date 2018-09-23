Turist sayısında Güney'de rekor,Kuzey'de hüsran!

Havadis, Güney Kıbrıs İstatistik Servisinin verileri ve KKTC Turizm Planlama Dairesinin verilerine göre Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısını kıyasladı

Havadis'ten Yunus DİLER'in haberine göre

1 MİLYON 148 BİN: 2017 yılının ilk 8 ayında Güney Kıbrıs’a hava ve deniz yolu ile giden turist sayısı 2 milyon 517 bin 887 olurken 2018’in ilk 8 ayında bu sayı 2 milyon 719 bin 622’ye ulaştı. Kuzey Kıbrıs’a 2017’nin ilk sekiz ayında toplam 1 milyon 105 bin 50 turist, 2018’in ilk 8 ayında ise 1 milyon 148 bin 967 turist geldi

GÜNEY TURİZMİNDE REKOR: Güney Kıbrıs’a Ağustos 2017’de giden turist sayısı 523 bin 651 olarak belirlenirken Ağustos 2018’de bu sayı 534 bin 847’ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs’a Ağustos 2017’de toplam 142 bin 700 turist, 2018’in Ağustos ayında ise 147 bin 147 turist geldi

TURİST SAYISI DÜŞTÜ: KKTC’ye 2017 yılının ilk sekiz ayında hava ve deniz yolu ile gelen 1 milyon 105 bin 50 turistten 841 bin 375’i TC yurttaşı, 263 bin 675’i diğer yabancı uyruklu. Ağustos 2018’de ülkeye gelen 147 bin 147 turistten 111 bin 635’i TC yurttaşı, 35 bin 512’si diğer yabancı uyruklu

İSVEÇLİLER GELDİ: Ağustos 2018’de İsveç’ten Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı, Ağustos 2017’ye oranla yüzde 13.1, Yunanistan’dan giden turist sayısı ise yüzde 9.1 arttı. Ülkeye Ağustos 2018’de giden turist sayısında, Birleşik Krallıklardan yüzde 0.9, Rusya’dan yüzde 5.2, İsrail’den yüzde 20.7, Almanya’dan yüzde 9.4 oranında düşüş oldu

Güney Kıbrıs İstatistik Servisi tarafından yayınlanan verilere göre, Güney Kıbrıs’a hava ve deniz yolundan 2018 yılının ilk 8 ayında giden turist sayısı rekor seviyeye ulaştı.

Verilere göre, 2017 yılının ilk 8 ayında Güney Kıbrıs’a hava ve deniz yolu ile giden turist sayısı 2 milyon 517 bin 887 olurken 2018’in ilk 8 ayında bu sayı 2 milyon 719 bin 622’ye ulaştı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’a Ağustos 2017’de giden turist sayısı 523 bin 651 olarak belirlenirken Ağustos 2018’de bu sayı yüzde 534 bin 847’ye yükseldi.

KKTC Turizm Planlama Dairesinin verilerine göre ise Kuzey Kıbrıs’a 2017’nin ilk sekiz ayında hava ve deniz yolundan toplam 1 milyon 105 bin 50 turist gelirken 2018’in ilk 8 ayında 1 milyon 148 bin 967 turist geldi. Kuzey Kıbrıs’a Ağustos 2017’de 142 bin 700 turist gelirken, Ağustos 2018’de ise 147 bin 147 turist geldi.

Güneye giden turist sayısı rekor seviyeye ulaştı

Kıbrıs İstatistik Servisi tarafından yayınlanan verilere göre, Güney Kıbrıs’a hava ve deniz yolundan giden turist sayısı Ağustos 2018’de ve yılın ilk sekiz ayında rekor seviyeye ulaştı.

Kıbrıs Turizm Organizasyonuna ait ilk öngörülere göre, bu yıl “turizmde, artış gösteren eğilimlerin doğrulanmış olduğu mükemmel bir yıl.”

İstatistiklere göre, Güney Kıbrıs’ı 2017 yılının Ağustos ayında ziyaret eden turist sayısı 523 bin 651 olarak belirlenirken Ağustos 2018’de bu sayı yüzde 2.1’lik bir atış göstererek 534 bin 847’ye yükseldi.

İstatistiklere göre, “Ağustos aylarına bakıldığında, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek turist varış hacmi 2018 yılına ait”.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısı geçen yılın ilk sekiz ayında, 2 milyon 517 bin 887 olurken bu sayı yüzde 8’lik bir artış göstererek, bu yılın ilke sekiz ayında 2 milyon 719 bin 622’ye ulaştı.

Ayrıca bu rakam, tüm zamanların ilk sekiz ayında ulaşılmış en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Kuzeye gelen turistlerin çoğu TC vatandaşı

Kuzey Kıbrıs’a 2017 yılının ilk sekiz ayında hava ve deniz yolu ile gelen 1 milyon 105 bin 50 turistten 841 bin 375’i TC yurttaşı, 263 bin 675’i diğer yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

2018’in ilk 8 ayında ise ülkeye gelen 1 milyon 148 bin 967 turistten 890 bin 959’inin TC vatandaşı, 258 bin 8’inin ise diğer yabancı ülke vatandaşı olduğu kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs’a Ağustos 2017’de gelen 142 bin 700 turistin 105 bin 107’si TC yurttaşı, 37 bin 593’ü ise diğer yabancı ülke vatandaşı.

İstatistiklere göre, Ağustos 2018’de ülkeye gelen 147 bin 147 turistten 111 bin 635’i TC yurttaşı, 35 bin 512’si diğer yabancı ülke vatandaşı olduğu istatistiklere yansıdı.

İsveç ve Yunanistan’dan talep arttı

Güney Kıbrıs İstatistik Servisi tarafından yayınlanan verilere göre, Ağustos 2018’de İsveç’ten Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı, geçen yıla oranla, yüzde 13.1, Yunanistan’dan giden turist sayısı ise yüzde 9.1’lik bir artış gösterdi.

Güney’de İsrailli turist sayısı düştü

İstatistiklere göre, Güney Kıbrıs’a Ağustos 2018’de giden turist sayısında, Birleşik Krallıklardan yüzde 0.9, Rusya’dan yüzde 5.2, İsrail’den yüzde 20.7 ve Almanya’dan yüzde 9.4 oranında düşüş gösterdi.

Yine de, 2018 Ağustos ayına bakıldığında, Birleşik Krallıklar, yüzde 34.4 oranla, ziyaret eden turistlerin ana kaynağını oluşturmaya devam etti. Takip eden oranlar ise; yüzde 21.2 ile Rusya, yüzde 7.8 ile İsrail, yüzde 3.9 ile İsveç oldu.

Yüzde 88’i tatil amaçlı gitti

Güney Kıbrıs İstatistik Servisi tarafından, yayınlanan verilere göre, yapılan yolcu anketlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turistlerin yüzde 88’nin ziyaret sebebinin tatil olduğu tespit edildi.

Anket sonuçlarına göre, Güney Kıbrıs’a giden turistlerin yüzde 9.7’si aile ve arkadaşlarını ziyaret etti, yüzde 1.9’u ise ülkeye iş ziyaretinde bulundu.