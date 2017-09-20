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Turist vizesi ile geldi vatandaş yapıldı!

Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında 48 kişi daha vatandaş yapıldı. Kurul kararı ile vatandaş yapılanlar arasında adaya turist vizesi le gelen ve vatandaşlık verilen bir kadın ise dikkat çekti!

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:13
Turist vizesi ile geldi vatandaş yapıldı!

Bakanlar Kurulu kararı ile 48 kişiye daha vatandaşlık verildi. Radyo Havadis’te Havadis Sabah programında Bakanlar Kurulu kararı ile adaya turist vizesi ile gelen bir kadına da vatandaşlık hediye edildiği  iddia edildi.

'Akıllara kim bu kadın' nasıl vatandaş yapıldı sorusu getiren vatandaşlık olayında Gazeteci, program yapımcısı Hüseyin Ekmekçi sosyal medyada bu olaya şu tepkiyi gösterdi:

"Pazartesi toplanan Bakanlar Kurulu 48 kişiyi daha vatandaş yaptı. Bu arada öğrendik ki adaya turist vizesi ile gelen bir kadına da vatandaşlık hediye edildi… Gül al, ev al, yüzük al… Vatandaşlık hediye etmek ne demek? Kim neden? Normal ülkede hükümet düşer… Bizde muhalefet Halen yaz tatilinde… sosyal medyaya yazınca da muhalefet yaptıklarını zannedip tatmin oluyorlar…

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Yorumlar
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Ali 2017-09-20 11:42:51

İşgal altında yapacak tek şey Avrupa insan hakları mahkemesine Türkiye'yi şikayet etmek.

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çarşı 2017-09-20 14:08:46

aceba bu Allahın belası ülke adı altın daki toprak parçasından siktir olup gitsekmi.. peşkeşcilerin da önünü daha da açmış oluruk.

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H.n 2017-09-20 15:13:20

Beğenmeyen hemen yan tarafa geçsin zaten sizin gibiler müslümanın ekmeğini yer moskova dua eder

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Gibri 2017-09-20 16:09:55

Evde tuvalet kağıdı bittiğinde KaKa T.C pasaportunu kullanın , soft and gentle.

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Sahin yılmaz 2017-09-20 17:31:00

Eşime vatandaslık vermediler daha gidiyorum sormaya müdürün imzasına kaldı diyorlar 2 yıldır...cerez dağıtır gibi dayısı olana vatandaşlık veriyorlar hey gidi hükümet hey

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Vay 2017-09-20 21:01:26

Ya sev ya terket come to London bam bam işgalden kurtulun

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Vay 2017-09-20 21:01:50

Ya sev ya terket come to London bam bam işgalden kurtulun

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Baho 2017-09-21 00:49:35

Alicim
Siktirolup gidebilirsin canagini yaladigin avrupaya tutan yok seni kocum
Orda dertlerini anlat ne bok yaparsan yap iste

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