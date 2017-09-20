Turist vizesi ile geldi vatandaş yapıldı!

Bakanlar Kurulu kararı ile 48 kişiye daha vatandaşlık verildi. Radyo Havadis’te Havadis Sabah programında Bakanlar Kurulu kararı ile adaya turist vizesi ile gelen bir kadına da vatandaşlık hediye edildiği iddia edildi.

'Akıllara kim bu kadın' nasıl vatandaş yapıldı sorusu getiren vatandaşlık olayında Gazeteci, program yapımcısı Hüseyin Ekmekçi sosyal medyada bu olaya şu tepkiyi gösterdi:

"Pazartesi toplanan Bakanlar Kurulu 48 kişiyi daha vatandaş yaptı. Bu arada öğrendik ki adaya turist vizesi ile gelen bir kadına da vatandaşlık hediye edildi… Gül al, ev al, yüzük al… Vatandaşlık hediye etmek ne demek? Kim neden? Normal ülkede hükümet düşer… Bizde muhalefet Halen yaz tatilinde… sosyal medyaya yazınca da muhalefet yaptıklarını zannedip tatmin oluyorlar…