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Turist vizesiyle ülkeye giriş yapan zanlı mahkemede

23 Ocak 2020 Perşembe 14:47
Turist vizesiyle ülkeye giriş yapan zanlı mahkemede

 Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklanan ve tasarrufunda 38 gram hintkeneviri, 15 gram bonzai bulunan zanlı Yusuf Özgen, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta zanlı ile birlikte kalan İryna Tymofieieva’nın olayla bağı olmadığı tespit edildi ve serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 19.01.2020 tarihinde zanlı Yusuf Özgen’in uyuşturucu satışı yaptığının öğrenilmesi üzerinde Kermiya bölgesinde zanlının makul güç kullanılarak, tutuklandığını ve tasarrufunda 38 gram 848 miligram ağırlığında hintkeneviri, 15 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen bin TL nakit para bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 9 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında tespit edilemeyen bir şahıstan 54 gram ağırlığında hintkeneviri alıp, satışının yaptığını belirtti. Polis, zanlı Yusuf Özgen’in gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini, söyledi. Polis, zanlının 23.12.2019 tarihinde 30 gün turist vizesiyle giriş yaptığını ve yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi

(Kamalı Haber)

Son Güncelleme: 23.01.2020 14:58
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuZanlıHaberGündem
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