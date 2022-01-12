Turiste cinsel taciz iddiası!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Ledra Palace Kara Giriş Kapısı’nda görevli Gümrük Memuru olarak çalışan ve KKTC’ye giriş yapan Polonyalı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile tutuklanan zanlı O.H.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç 7 Ocak 2022 tarihinde saat 16.47 raddelerinde Lefkoşa’da Ledra Palace Kara Giriş Kapısı’nda, Lefkoşa’da sakin zanlının, Güney Kıbrıs’dan KKTC’ye giriş yapan Girne’de sakin A.H.N (K-30-Öğrenci-Polonya)’yi araç park yerine kadar yaya olarak takip ettikten sonra kendisine “mesai saatlerinde buradayım hafta sonları çalışmam” sözlerini söyleyip cep telefonu numarasını isteyerek ZSR 265 plakalı araç içerisinde oturmakta olan A.H.N’in sağ yanağını eli ile sıkmaya çalışmak sureti ile cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine alınan derdest emri gereği zanlının tutuklandığı vermiş olduğu gönüllü ifadesiyle, müştekinin ifadesinin örtüştüğünü anlattı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.