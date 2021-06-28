Turiste sokağa çıkma yasağı kalkmalı

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu “Turistlerin sokağa çıkma yasağının dışına alınması için ivedi olarak harekete geçilecek, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu ile de girişim başlatılacak. Bu uygulama turizmin gelişmesinin önünde büyük engel. Cumhurbaşkanı ile de görüştük. O da bizle aynı fikirde” dedi.



Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ülkemizde bulunan turistleri de kapsaması turistlerin tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili konuşan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu 'Turistlerin sokağa çıkma yasağının dışına alınması için ivedi olarak harekete geçilecek, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu ile de girişim başlatılacak' dedi...



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ülkemizde bulunan turistleri de kapsaması gerek Güney’den, gerek Türkiye’den, gerekse de diğer ülkelerden gelerek ülkemizde bulunanları turistlerin tepkisini çekti.



Ülkemizde bulunan turistlerin gece saat 12:00’de başlayan sokağa çıkma yasağı kapsamında yer almaları özellikle Güney Kıbrıs’tan gelerek KKTC’de turist olarak bulunanların Güney’e geri dönüşlerinde yasak ihlali gerekçesi ile cezaya tabi tutulmaları turizm anlamında sorun olarak karşımıza çıkıyor.



Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; gece saat 12:00’de başlayan ve hem Türkiye’den hem de Güney Kıbrıs’tan gelen turistleri kapsayan sokağa çıkma yasağının değişmesi gerektiğinin altını çizdi.



“Turizmin gelişmesinin önünde büyük engel”



Bakan Ataoğlu; bahse konu uygulamanın ülkemizi ziyaret eden turistler açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini ve bir yılın ardından açılmaya çalışılan turizmin gelişmesinin önünde büyük bir engel olduğunu belirtti.



“Sağlık bakanlığı ve sağlık üst kurulu ile girişim başlatacağız”



Ataoğlu, bu nedenle ülkemizi ziyaret eden turistlerin sokağa çıkma yasağının dışına alınması için ivedi olarak harekete geçilmesi gerektiğini konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu ile de girişim başlatacaklarını söyledi.



“Cumhurbaşkanı ile de görüştük…”



Pandemi nedeniyle kapanmaya giden Türkiye Cumhuriyeti’nde de kısa bir süre sokağa çıkma kısıtlamasının turistleri de kapsadığını ve sonrasında düzeltme yoluna gidilerek yabancı turistlerin kısıtlamasından muaf tutulduğunu örnek gösteren Bakan Ataoğlu şu ifadeleri kullandı;



“Turistler sokağa çıkma yasağı yasası kapsamının dışına alınacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konunun düzeltilmesinin elzem olduğu yönünde bizimle hemfikir. Turistlerin kapsam dışına alınmasına destek verecek. Turizm Bakanlığı olarak bizim de ülke turizminin gelişmesi için çalışmalarımız devam edecek.”