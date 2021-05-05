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Turistik Taşımacıların Her Birine 7 Bin 500 Tl Katkı Yapılıyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:12
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Turistik Taşımacıların Her Birine 7 Bin 500 Tl Katkı Yapılıyor

Bakanlar Kurulu, 2019 ve 2020 yıllarında turistik taşıma izinlerini yenilemiş ve aktif olarak turizm taşımacılığı yapan Kamu Araçları İşletmeciler Derneği (KAR-İŞ) ile Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliğine (KTTTB) üyesi 237 kişiye toplam 1 milyon 777 bin 500 TL katkı yapılmasını onayladı.

Şoförlerin her birine 7 bin 500 TL verilecek.

Söz konusu ödeme, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu altında yeni ihdas edilen "Hizmet Sektörüne Yapılan Transferler" kaleminden karşılanacak.

Son Güncelleme: 05.05.2021 13:20
Anahtar Kelimeler:
Turistik Taşımacıları
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