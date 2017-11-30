Turistler, Güzelyurt esnafıyla bir araya geldi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Güzelyurt bölgesindeki sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde bir süreden beridir yürüttüğü, Batı bölgesinin turizmden aldığı payı artırma ve bölge esnafının gelen turistlerle daha fazla zaman geçirmesine yönelik çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Bu çerçevede Güzelyurt’u ziyaret eden bir grup turist düzenlenen etkinlikle Güzelyurt esnafıyla bir araya geldi.

Turistler, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’ni ziyaretlerinin ardından Güzelyurt Çarşısı’nı gezdi.

Turistlere, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bölgedeki sivil toplum örgütü temsilcileri de eşlik etti.

Turistler, Güzelyurt Çarşı gezileri çerçevesinde Kapalı Çarşı Meydanı’nda kurulan standtlarda yerli ürünlerin tadına bakma ve Kıbrıs’a özgü el işi ürünlerin yapımını izleme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy, Güzelyurt’un turizmden elde ettiği payı artırmak için uzun süredir Bakanlıkla birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, turistin çarşıya inebilmesi için gerçekleştirilen organizasyonun önemine değindi.

Kansoy, Güzelyurt esnafının da kendini turistlere yönelik olarak geliştirmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, bölgede turistin ziyaret edebileceği kültürel miras binalarının orijinaline uygun restore edilerek turist ziyaret noktalarının artırılabileceğini ifade etti.

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş de Güzelyurt esnafları olarak yıllardır bu konuda mücadele ettiklerini kaydederek, Bakan Ataoğlu’nun bölge sivil toplum örgütleri ve esnafıyla azimli çalışmaları sonucu Güzelyurt için bir miladı gerçekleştirdiklerini söyledi.