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Turistler hırsız çıktı!

Girne'de meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Sebastiano Messina ile Jane Newstead dün mahkemeye çıkarıldı.

21 Eylül 2021 Salı 09:09
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Turistler hırsız çıktı!

(Kamalı Haber)

Girne'de meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Sebastiano Messina ile Jane Newstead dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin mahkemede olguları aktardı.

Özmüezzin, 18 Eylül 2021 tarihinde Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ordu Pazar’ında E.G.’nin ayakkabı reyonunda unuttuğu cüzdanı çaldıklarını söyledi.

Polis, cüzdanın içerisinde 4 bin 175 TL nakit para bulunduğunu ifade etti.

Zanlıların kamera görüntülerinden tespit edildiğini ifade eden polis, 19 eylül tarihinde tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda 4 bin 250 TL bulunarak, emare alındığını belirtti.

Zanlıların Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiklerini belirten polis, 17 Eylül’de KKTC’ye giriş yapıp, bir otelde kalmaya başladıklarını söyledi. Özmüezzin, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlıyı 7 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Son Güncelleme: 21.09.2021 09:12
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