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Turizm Acenteleri, Seyahatlerin Kolaylaştırılmasını Talep Etti

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) yöneticileri başbakanlığa siyah çelenk bıraktı

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:03
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Turizm Acenteleri, Seyahatlerin Kolaylaştırılmasını Talep Etti
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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yöneticileri başbakanlık önüne siyah çelenk bırakarak yurtdışından gelişlerin kolaylaştırılmasını ve daha önce söz verilen hibenin acentelere dağıtılmasını istediler.

Başbakanlık’a bırakılan siyah çelenk üzerinde yer alan ifadelerde ise hükümetin dürüst olması ve turizmi gözden çıkarıp çıkarmadığını açıklaması istendi.

Başbakanlık önündeki siyah çelenk koyma eyleminde bir konuşma yapan KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun, başta Ercan Havaalanı olmak üzere yurtdışından geliş-gidişler için alınan önlemlerin çok düzensiz ve gereksiz derecede katı olduğunu belirterek, “KKTC bir turizm ülkesidir. Turizm sektöründen kazanç sağlayan binlerce işletme ve onbinlerce insanımız vardır. Üstelik bu gelir, ülkenin başlıca geliridir. Hepimiz bu gelirden pay alarak yaşamaya çalışıyoruz. Bu durumda giriş kapılarımızı en iyi şekilde yönetmemiz gerekirken, buralarda adeta bir kaos yaşanmakta ve hükümetler de buna seyirci kalmaktadır” şeklinde konuştu.

Ercan Havaalanından yurda girişlerde kaldırılan test olanağının yeniden sağlanacağına dair kendilerine verilen sözlerin haftalardır tutulmadığını belirten Tolun, “aynı şekilde Türkiye tarafından sağlanan ve daha önce 15 milyon TL’si turizm sektöründeki işletmelere hibe olarak dağıtılan kaynağın ikinci 15 milyon TL’lik kısmının dağıtılması için hiçbir önlem alınmamış, gerekli çalışmalar yapılmamıştır” diyerek şöyle devam etti: “Bu tam bir sorumsuzluk örneğidir. Hükümet, bağırıp çağırmadığınız takdirde hiçbir şey yapmıyor. Bu nedenle bugün bu eylemi yaparak uyarıcı olmak istedik. Hükümetin giriş kapılarında gerekli önlemleri almaması nedeniyle özellikle küçük acenteler ve küçük otellerimiz yılbaşı turizminden yararlanamadı. Bu gidişle okulların yarı yıl tatilini de boş geçireceğiz. Bu tam anlamı ile aymazlık, vurdumduymazlık ve başkalarının sorunlarına karşı duyarsızlık değilse nedir?” KITSAB Başkanı Orhan Tolun’un konuşmasından sonra Başbakanlık’a bırakılan siyah çelen üzerinde “Turizmi gözden çıkardınız mı; çıkarmadınız mı? Dürüst olun! Planlarınızı açıkça paylaşın ve bize iş yerlerimizi kapatmak ve yeni işler aramak için fırsat verin!” yazısının yer alması dikkat çekti. Ülkemizde sürekli değişen ve bir türlü kalıcı şekilde düzenlenemeyen seyahat koşulları nedeniyle çok sayıda turizm acentesinin iş yapamadığı ve özellikle küçük otellerin boş kaldığı gözlemleniyor. Turizmciler, günü birlik kararlar nedeni ile Şubat ayındaki eğitim yarı-yıl tatilinin ve yaz sezonunun da kaybedilebileceği endişesini taşıyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Turizm Ve Seyahat Acenteleri BirliğiKITSAB
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