Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı
Sahte dolarla yakalandı
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Zamir Dereseven mahkemeye çıkarıldı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
banner107

Turizm Acentelerine 600 Bin TL Teşvik Ödemesi Yapılacak

Bakanlar Kurulu, çeşitli kurum ve kişilerce turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla toplam 601 bin 978 TL tanıtım masrafının karşılanmasına karar verdi.

15 Ekim 2021 Cuma 10:53
149 Okunma
Turizm Acentelerine 600 Bin TL Teşvik Ödemesi Yapılacak
banner108

Bakanlar Kurulu’nun Salı günkü toplantısında alınan ve dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile çeşitli kurum ve kişilere turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla toplam 601 bin 978 TL 35 kuruş tanıtım masrafı, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Turizm Acentelerine" kaleminden karşılanacak.

Bakanlık onayı ile ülkeye getirdikleri turistler için ödenecek teşvikten yararlanacak acenteler ise Hetim Turizm, Akmina Travel, Northern Travel, Wintersun Golf, Bella Pais Travel, Kyrenia Holidays, Puzzle Travel, Maestro Travel, Cypriot Quartet Travel, CABA Travel, Kaleideskop Turizm ve Kösezade Turizm, All Year Cyprus, Arkın Messe, Malyalı Turistik Servisleri ve Akgünler Turizm olarak belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Turizm Acenteleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç mimar Onur Olguner sur içi projesini paylaştı
Genç mimar Onur Olguner sur içi projesini paylaştı
Cafer Gürcafer: “Seçimden sonra reform hükümeti oluşumunu zorlayacağız”
Cafer Gürcafer: “Seçimden sonra reform hükümeti oluşumunu zorlayacağız”
Tatar, yeni hükümetin oluşumu görüşmelerine Salı günü başlıyor
Tatar, yeni hükümetin oluşumu görüşmelerine Salı günü başlıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim