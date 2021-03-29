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Turizm Bakanı Ataoğlu belirlenen kriterler ve tedbirleri açıkladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Üst Kurulu ile gerçekleştirilen toplantılar neticesinde belirlenen koşullar ve tedbirler kapsamında, “kapalı devre” turizm faaliyetlerine, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren başlanacağını açıkladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 13:30
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Turizm Bakanı Ataoğlu belirlenen kriterler ve tedbirleri açıkladı

Bakan Ataoğlu, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren, charter ve tarifeli seferleri kapsayan “kapalı devre” turizm faaliyetleri ile ilgili belirlenen kriter ve tedbirleri açıkladı.

Açıklamaya göre belirlenen kriterler ve tedbirler şöyle;

  1. Kapalı devre turizm faaliyetleri, charter ve tarifeli seferler için geçerli olacaktır.
  2. Ülkeye girecek turistlerin, çift negatif PCR sonucunu ibraz etmeleri zorunludur.
  3. Hotel rezervasyonları, acenteler aracılığı ile yapılacak.
  4. KKTC’ye gelecek olan turistler, acenteler aracılığı ile yapmış oldukları konaklama tesisleri dışına çıkmayacak.
  5. KKTC’ye gelen turistler, Kuzey Kıbrıs Turkcell aracılığı ile geliştirilen ve kontrolü Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılacak elektronik bileklikler aracılığı ile rezervasyon yapılan turizm konaklama tesislerinin dışına çıkılmayacak.
  6. 12 Nisan 2021 tarihinde “kapalı devre” turizm modeli içerisinde yer alacak turizm konaklama tesisleri çalışanları da, tesis dışına çıkmayacak, çalışan dışında turizm konaklama tesisine dışarıdan giriş yapılmayacak.
  7. Belirlenen kriter ve tedbirlere aykırı davranışta bulunanlara, cezai müeyyide uygulanacaktır.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren “kapalı devre” turizm faaliyetlerinin, belirtilen koşul ve şartlara göre başlayacağını belirttiği açıklamasında ayrıca, Mayıs 20212 e yönelik olarak da turizm faaliyetlerinin düzenlenmesi için, Sağlık Bakanlığı Sağlık Üst Kurulu ile 31 Mart 2021 Çarşamba günü toplantı gerçekleştireceklerini, alınacak kararları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.  

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