Turizm Bakanı Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs'ın turizm destinasyonu olarak tanıtılması yasal hakkımızdır

İngiliz Reklam Standartları Kurumu'na (ASA) göre Kuzey Kıbrıs Turizm Kurulu (NCTB) tarafından verilen televizyon reklamına 394 şikayet geldi.

İngiltere'deki faaliyet gösteren National Federation of Greeks, (Kıbrıslı Rumlar Ulusal Federasyonu) da, reklamı, "sözde Türk işgali altındayken 'Kuzey Kıbrıs'ı bir tatil yeri olarak sunduğundan", "yanıltıcı"olduğunu iddia ederek, şikayette bulunmuştu.

ASA, gelen şikayetçilerin reklamı "izleyicileri değişken ve güvenli olmadığına inandıkları bir yerde tatil yapmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirmeyi ihmal ettiği" gerekçesiyle eleştirdiklerini belirtti.

ASA ŞİKAYETLERİ REDDETTİ

Ancak ASA, reklamın herhangi bir kuralı çiğnemediğini ve daha fazla araştırmaya gerek olmadığını belirterek buna karşı çıktı. ASA, Şikayetleri kabul etmeme kararında, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Kuzey Kıbrıs'a seyahat edilmemesi konusunda bir seyahat uyarısı olmadığına dikkat çekti.

2005'TE YASAKLATMIŞLARDI

(Rum) Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu, 2005 yılında Londra'nın toplu taşıma ağında Kuzey Kıbrıs seyahat reklamlarını yasaklayan başka bir kampanyada etkili olmuştu. Binlerce Kıbrıslı Türk, Nisan 2005'te yasağı protesto etmek için sokaklara dökülmüştü. Yasağa ilişkin Yüksek Mahkeme'de açılan davayı İngiltere'nin önde gelen KKTC tur operatörü Cyprus Paradise kazanmıştı. Kararda "ifade özgürlüğü"nün kısıtlandığına vurgu yapılmıştı.

ATAOĞLU: "KKTC'NİN TANITICI REKLAMLARI YAYINLANMAYA DEVAM EDECEK"

Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs tanıtım reklamlarına yapılan şikayetler üzerine şöyle konuştu:

‘‘Kuzey Kıbrıs'ın turizm destinasyonu olarak tanıtılması yasal hakkımızdır. Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtım reklamlarına dahi tahammülü olmayan zihniyetin değişmediğini üzülerek görüyor ve ibretle izliyoruz. İngiliz Reklam Standartları Kurumu, 2005 yılında Kıbrıslı Türkler tarafından kazanılan bir mahkeme kararını göz ardı etmeden, yapılan şikayetler üzerine yerinde bir açıklama yapması bizleri sevindirdi. Kuzey Kıbrıs’ın tanıtım faaliyetlerine taş koymaya çalışanlara rağmen, o taşlardan kendimize basamak yapıp tanıtım faaliyetlerimizi zirveye taşıyoruz. Ülke ekonomisinin en büyük gelir kaynaklarından olan turizm sektörünün pandemiden sonra özellikle bu yıl yükselen bir grafik sergilemesinin Kuzey Kıbrıs turizmi adına memnuniyet verici bir durum oldu.''

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iş birliği içinde olduklarını belirterek “KKTC’nin tanıtıcı reklamları yayınlanmaya devam edecek” dedi.

İngiltere’de yaşayan ciddi bir Kıbrıslı Türk nüfusun olduğunu ekleyen Ataoğlu, küçük toplumların her zaman kenetlenerek ayakta durduğunu, bu nedenle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler ile var olan gönül bağının daha da güçlenmesi için çalıştıklarını ifade ederek, ''KKTC'ye yönelik yapılan haksız lobilere karşı hep birlikte tek yumruk olarak adım atmamız çok önemli'' dedi.