Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: “Bayramda iç turizm gözlemlerim olumlu”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bayramın 3. gününde Karpaz bölgesinde turizmin nabzını yokladı, bazı ziyaretler yaptı.

Karpaz bölgesindeki temas ve gözlemleri sırasında Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, iç turizmde görüntünün olumlu olduğunu kaydetti.

Fikri Ataoğlu, hedefin Haziran ayında iç turizmin yanı sıra “çift aşı ve çift PCR’lı dış turizmin” önemine değinerek bu konuda beklentilere temas etti.

Bir yıl boyunca turizm sektörünün süreci fedakârlıkla, “takdire şayan” geçirdiğini kaydeden Bakan Ataoğlu, “iç turizmde otellere çağrı yapmıştık, iç turizmde halka yardımcı olmalarını rica etmiştik, gözlemlerimiz olumlu yönde…” dedi.

Bakan Ataoğlu, “denetim ve gözlemler sonucunda, iç turizm kapsamında Bayramı otellerimizde geçiren vatandaşlarımızın kurallarına riayet ettiklerini gözlemledik. Otellerimizin de aynı hassasiyetle tedbirleri elden bırakmadan hizmet veriyorlar” dedi.