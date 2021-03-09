TURİZM BAKANI FİKRİ ATAOĞLU: TURİZMDE AÇILIM İÇİN HEDEF 1 NİSAN

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL

“ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ”

Ataoğlu, turizmde açılım için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini aktararak, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın tüm paydaşlar ile görüşmeler yaptığını ve konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğünü kaydetti. Sağlık Bakanlı ve Sağlık Üst Kurulu’nun koyacağı kriterler çerçevesinde açılımların olmasını talep ettiklerini aktaran Ataoğlu, gerek çift aşı gerekse antikor düzeyinin ne olacağını, ülkeye girişte karantinasız yapılacak olan girişlerde bir garanti kapsamında, girişte hızlı test yapılması olarak görüşmeler gerçekleştiğini ve bu konular üzerinden çalışmaların yapılacağını söyledi.

“PAYDAŞLARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR”

Turizmin geleceği için bugünlerde açılım tarihinin belirlenmek zorunda olduğunu söyleyen Ataoğlu, turizmin bir süreç içerisinde açılacağını, bir açılım olduktan sonra da tekrar kapanma olmaması gerektiğini vurguladı. Bu süreçte yapılacak olan çalışmalarda çok ciddi bağlantılar olacağını ve bağlantılar sonrasında tekrar kapanma olursa ciddi külfetler doğuracağından bu tarihin çok iyi ve net bir şekilde belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Ataoğlu, tüm çalışmaların Sağlık Üst Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve paydaşlarla devam ettiğini belirterek, bugün ve yarın paydaşlarla yeniden temasta bulunacaklarını söyledi.

“HEDEF 1 NİSAN”

Turizmde açılım süreci hakkında konuşulan tarihin 1 Nisan olduğunu da sözlerine ekleyen Ataoğlu, “Eski Sağlık Bakanı 1 Nisan’da turizmin açılacağını söylemişti. Başbakan ile yaptığımzı görüşmede biz de 1 Nisan tarihini öngördük ve Sağlık Üst Kurulu’ndan 1 Nisan tarihi için çalışma talep ettik. 1-2 gün içerisinde tarihi net bir şekilde açıklayacağız” şeklinde konuştu.

“AŞILARIN GELİŞİYLE İLGİLİ ENDİŞEMİZ YOK”

Şahsi ve paydaşlarında talebinin açılımların 1 Nisan’da başlamasına yönelik olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Önceliğimiz sağlık ama aynı dönemde ekonominin de çıkmaza girdiği bu dönemde ekonominin çarklarında da bir katkı sağlamak için bu açılımların olması gerekir. Ülkedeki aşılanmanın belli bir orana gelmesi gerekiyor. Türkiye’den aşıların gelmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda ve aşıların gelmesiyle ilgili bir endişemiz yok. Aşıların gelmesi devam edecek” dedi.

“İSTEĞİMİZ TÜM TURİZM ÇALIŞANLARININ AŞILANMASIDIR”

Turizm çalışanlarının aşılanması hakkında da soruları yanıtlayan Ataoğlu, “Paydaşlarla yapılan görüşme sonrasında bugün çalışan kişi sayımız aktif çalışan 14.500 kişi. Açıldıktan sonra sayımızın 22.500’lere kadar çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunu hem başbakana hem de bakanlar kuruluna aktardık. Ülkeye gelecek olan aşı sayısı, öncelik oranı ve yaş oranına göre, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu’nun ortaya koyacağı kriterlere göre, bizler de turizm sektörü içinde ortaya konacak kriterlere göre çalışmalarımızı rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. O kriterler içinde yer alacak olan turizm çalışanlarının da aşılanmasına olanak vermemiz gerekir. Bizim isteğimiz tüm turizm çalışanlarının aşılanmasıdır. Fakat bu süre içerisinde ülkeye gelen aşılara baktığımızda önceliklerimiz varsa o önceliklere göre turizm çalışanları içinde o öncelik sırasına göre olanak vereceğiz” dedi.