Turizm Bakanı'ndan Girne Limanı açıklaması

Üstel, turistlerin tarihi Girne Limanı’nın eski dönemlere ait toplumsal ve düşünsel yaşamdaki iz düşümlerini görebilecekleri bir iyileştirme yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Girne Limanı’nın derin tarihi geçmişi ile Akdeniz’in nitelikli ve cazibesi yüksek bir çekim noktası olduğunu ifade eden Üstel, günümüzde restoran ve otel olarak hizmet veren limanda, geçmişte Kıbrıs’ın siyah altını olarak bilinen ‘keçiboynuzlarını’ ihraç edebilmek amacıyla ambarlar bulunduğunu anımsattı.

Üstel, “Hedefimiz günümüz turistlerine “harup” ambarlarının bulunduğu dönemlerin tadı hissettirecek bir düzenleme yapmaktır” dedi.

Limanın mevcut halinde döşeme kaplamalarında, korkuluklarda, şemsiyelerde, teknelere ulaşım güzergahlarında, oturma gruplarında tamamen bir kargaşanın söz konusu olduğuna dikkat çeken Üstel, yapılacak düzenlemeyle bu kargaşaya son verileceğini belirtti.

Liman’ın tamamen erişilebilir bir yapıya kavuşturulacağına da dikkat çeken Üstel, proje kapsamında mevcut tarihi limanın, tarihi dokusuna uygun malzemeler kullanılarak restore edileceğine işaret etti.

Üstel, 9.5 Milyon TL olan ihaleyi alan firmanın Şubat ayında çalışmalarına başlayacağını vurgulayarak, iyileştirme çalışmalarının Nisan ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Bakan Üstel, “Hassasiyetimiz başta bölge esnafını ve turistleri mağdur etmeden çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını sağlamaktır” dedi.

(BRT/MAIL)