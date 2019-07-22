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Turizm Bakanı'ndan önemli açıklama

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Cittaslow üyeliği bulunan Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Lefke, Geçitkale ve Tatlısu Belediye başkanlarını kabul etti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:35
Turizm Bakanı'ndan önemli açıklama

Kabulde belediye başkanları adına konuşan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, dünyada 20 ülkeden 280 belediyenin Cittaslow’a üye olduğunu söyleyerek, ülkemizinde bu oluşumda yer almasının önemine vurgu yaptı.

Cittaslow’a üye olabilmek için 7 ana kriter olduğuna da değinen Sarıçizmeli, kültürünü koruyan, geliştiren ve bölge insanına daha güzel bir yaşam sunan Cittaslow felsefesinin ülke turizmine de yararlı olacağını söyledi.

Cittaslow’a ilk olarak Yeniboğaziçi Belediyesi’nin üye olduğunu belirten Sarıcizmeli daha sonra Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyelerinin de üye olarak birliğe katıldığını vurguladı.

Cittaslow’a Tatlısu Belediyesi’nin de üye olması ile Kuzey Kıbrıs’ın üye belediye sayısının 5’e yükseldiğini dile getiren Sarıçizmeli, böylelikle birlikte temsiliyet hakkı kazandıklarını belirtti.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin her yıl bahar ve güz dönemlerinde toplandığını anlatan Sarıçizmeli, en son toplantının Çin’de yapıldığını ve güz döneminde yapılacak olan toplantının KKTC’de yapılması yönünde karar üretildiğini söyledi.

Toplantının ülkemizde 6-10 kasım tarihlerinde yapılması planlandığını belirten Sarıçizmeli, toplantıya 20 ülkenin temsilcilerinin de katılacağını ifade etti.

Toplantının ülkemizde yapılması için bakanlık ve hükümet olarak destek isteyen Sarıçizmeli, Cittaslow turizmi hakkında teknik destek verilmesi yönünde işbirliği talebinde bulundu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise konuşmasında uluslararası alanda ülkemizi başarı ile temsil eden tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Geçmiş bakanlık döneminde Cittaslow’un yaygınlaşması için çaba sarf ettiğini anlatan Üstel, “1 olan üyelik sayısının şimdi 5’e çıktığını görmek memnuniyet verici” diye konuştu.

Turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğu için turizmde çeşitlilik olmasının önemine vurgu yapan Üstel, ambargoların olması ve direkt uçuşların olmaması nedeni ile sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Bilet fiyatları ile ilgili olarak pahalılık yaşandığını da dile getiren Üstel, fiyatların makul sevilere gelmesi için bazı girişimler yapacaklarını vurguladı.

Bakanlık olarak yurt dışında yapılan ülke tanıtımlarında artık tüm ilçeleri ayrı ayrı tanıtmak gibi bir düşünceleri olduğunu söyleyen Üstel, böylelikle belediyeleri de tanıtımın bir parçası yapacaklarını kaydetti.

Cittaslow’a üye olan belediyelerde özellikle butik otel veya eko turim modellerinin ön plana çıkabildiğini anlatan Üstel, ekonomik açıdan tüm bölgelerimizi nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz diye bir komite oluşturulduğunu söyledi.

Belediyelerin uluslararası alanda yapmış oldukları girişimlere ülkenin ihtiyacı olduğunu dile getiren Üstel, “yerel yönetimlere hükümet ve bakanlık olarak katkı koymak asli görevimizdir” diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını da söyleyen Üstel, Yurt dışındaki belediyelerin ülkemize gelerek burada toplantı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Üstel, Güney Kıbrıs’ın lobicilik girişimlerine karşın Anavatan Türkiye’nin desteği ile her platforumda Kuzey Kıbrıs’ın varlığını göstermeye devam edeceklerini de söyledi.

(BRT/MAIL)

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ünal üstel
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