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Turizm Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, görevini eski Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan devraldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:32
Turizm Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı
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Bakanlık’ta saat 11:00’de düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ataoğlu, görevi devrettiği Ünal Üstel’i çok sevip değer verdiğini, abisi gördüğünü kaydetti.
Konuşması boyunca Üstel’e “Abim” diye hitap eden Ataoğlu, bakanlıkların geçici ama dostlukların baki olduğunu kaydederek, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.
Tüm yaptıkları, yapmayı planladıkları ve üzerinde çalıştıkları projeleriyle ilgili bir dosyayı Üstel’e veren Ataoğlu, Üstel’e ve ekibine, yardıma, katkıya; turizmin ileriye götürülebilmesi için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu kaydetti.
Ünal Üstel’in geçmiş bakanlık döneminde güzel işlere imza attığını dile getiren Ataoğlu, Üstel’in başarılı olacağına inandığını söyledi ve ona başarı dileklerini sundu.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Turizm Bakanlığı altından alınmasına üzüldüğünü belirten Ataoğlu, bu daire ile bakanlığın uyum ve koordinasyon içerisinde bağlantılı olarak çalıştığını kaydetti ve bu durumun tekrar değerlendirilmesini ümit ettiğini söyledi.

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ÜSTEL
Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini devralan Ünal Üstel de, “çok sevdiğim kardeşim Ataoğlu’ndan görevi devralıyorum” dedi ve hem Ataoğlu hem de ekibine kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.
Hem kendileri hem de Ataoğlu ile ekibinin hedefinin turizmi ileriye götürmek olduğunu belirten Üstel, bu amaç doğrultusunda bir çok konuda iş birliği yapabileceklerini; bir birlerinin bilgi ve deneyiminden yararlanabileceklerini söyledi. Üstel, Ataoğlu’nun kendisine verdiği dosyadaki tamamlanamamış işleri ileriye götüreceğini de dile getirdi.
Üstel, dövizin yükselmesiyle bağlantılı olarak yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı yükselen maliyetlerin nasıl aşağıya çekilebileceğini, bu sıkıntıları nasıl aşıp turizmin önünün açılabileceğini, turist ve yatak kapasitesini nasıl artırabileceklerini; ayrıca bilet fiyatlarının yüksekliği, çevre kirliği gibi tüm sorunları ele alıp değerlendireceklerini söyledi.
Üstel, Ataoğlu’nun bu konularda yaptırdığı çalışma ve bilgisinden yararlanacaklarını, el ele verip ülke turizmini ileriye götürmek için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

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