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Turizm Bakanlığı, surların restorasyonu için ihaleye çıkılacağını açıkladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, surların restorasyonu için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

22 Şubat 2022 Salı 18:18
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Turizm Bakanlığı, surların restorasyonu için ihaleye çıkılacağını açıkladı
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, surların restorasyonu için ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Lefkoşa’daki Venedik Surlarının Cephane (Quirini) Burcu'nun Güney Doğu kısmında meydana gelen çökme ile ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çökmeye yoğun yağışlar ve buna bağlı olarak topraktaki nem oranının artmasının yol açtığı kaydedildi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi teknik ekiplerince yerinde inceleme yapıldığı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedilen açıklamada, Surların restorasyonu için projelendirme yapılacağı ardından da ihaleye çıkılacağı; söz konusu alandaki toprağın da kuruması ile restorasyon çalışmalarının başlatılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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