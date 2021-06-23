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Turizm çalışanlarına aşılama başladı

Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin de eklendiğini bildirdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 08:12
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Turizm çalışanlarına aşılama başladı

Sağlık Bakanlığı ayrıca bugünden itibaren, turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşılarının, Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde yapılacağı da duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Johnson&Johnson aşısı yapan hastanelere yeni sağlık merkezlerinin eklendiğini açıkladı.
Açıklamada, var olan ve eklenen yeni merkezlerin saatleri,

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi: 08.30-14.30 (hafta sonu 08.30-18.00),
Gazimağusa Devlet Hastanesi: 09.00-16.00,
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 09.00-18.00,
Cengiz Topel Hastanesi: 09.00-13.30 olarak açıklandı.

Eklenen yeni merkezler ise:

Mehmetçik Sağlık Merkezi: 08.00- 13.30,
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi: 09.00- 18.00,
İskele Sağlık Merkezi: 14.00-18.00,
Maraş Sağlık Merkezi: 14.00-18.00 şeklinde sıralandı.

Açıklamada, bugünden itibaren belirtilen merkezlere ek olarak, turizm sektöründe çalışan otel çalışanları ve turizm rehberlerine Johnson&Johnson aşılarının, Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi ve Girne’de Suat Günsel Hastanesi’nde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı da ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, yarından(Perşembe gününden) itibaren ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturmuş 18 yaş üzeri tüm halka, Johnson&Johnson aşılarının yapılacağını bildirdi.

Buna göre aşılamalar; Lefkoşa’da YDÜ Hastanesi, Girne’de Suat Günsel Hastanesi, Güzelyurt’ta YDÜ Güzelyurt Dispanseri, Gazimağusa’da YDÜ Mağusa Dispanserin’de 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi Smart Health Sağlık Merkezi’nde de 08.00-17.00 saatleri arasında aşı olunabilecek.

“Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Johnson&Johnson yaptırmak isteyen tüm vatandaşların ve belirtilen sektörlerin bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden kayıt oluşturması gerektiği vurgulandı.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıJohnson&Johnson Aşısı
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