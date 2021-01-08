Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
19'u yerel 25 pozitif vaka
Kapat

Turizm Emekçileri Başbakanlık önünde açıklama yaptı

Turizm Emekçileri Platformu Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

08 Ocak 2021 Cuma 11:36
787 Okunma
Turizm Emekçileri Başbakanlık önünde açıklama yaptı

Turizm Emekçileri Platformu Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle: 

Değerli Basın Mensupları,

Adına “Covid-19 Salgınıyla Mücadele” denilen süreçte, her türlü devlet desteğinden yoksun bırakılan, ötekileştirilerek sokakta bırakılan, hükümetin ve/veya “Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulu” olarak bildiğimiz “Kurulun” aldığı ucube kararlarla çalışamaz duruma getirilen Turizm Sektörünün çalışanları olarak biz “TURİZM EMEKÇİLERİYİZ”.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sayısı 20.000’i bulan biz “Turizm Emekçileri”, yaşadığımız zorlukları görmek istemeyen gözlere göstermek, duymak istemeyen kulaklara duyurmak, anlamak istemeyen zihniyetlere anlatmak ve hissetmeyen kalplere dokunmak amacıyla bir eylem organizasyonu yaptık.

Bu eylemimize Turizmin Kurumsal temsilcileri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Casino işletmecileri Birliği (CIB) büyük bir sorumluluk üstelenerek koşulsuz destek belirtmişlerdir. Ayrıca Turizm sektöründen kazanç sağlayan sektörlerin temsilcileri de gerçekleştireceğimiz bu eyleme katılım sağlayabilecekleri yönünde destekleri olduğunu ifade etmişlerdir.

Bugün, Cumhuriyet Meclisi önünde toplanıp, Başbakanlığa doğru yürüyüş yapıp Başbakanlık önünde yapacağımız basın açıklamasıyla sonlandıracağımız eylemimize izin almak için devletin kurumlarına müracaatlarımızı yaptık. Ancak yaptığımız müracaatlara öncesinde olumsuz bir cevap gelmemiş olup, eylemin gerçekleştirilmesine saatler kala Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulunun, “Eylemin gerçekleştirilmesinin aldıkları karara ve dolayısıyla da yasaya aykırı olduğunu” söyleyerek, eylemin yapılmasının yasal olmadığını bildirmiş ve Anayasanın (24)’üncü ve (32)’nci maddesindeki haklarımızı kullanmamıza engel olmuşlardır.

Sağlık kuralları gözetilerek alındığı iddia edilen eylemin iptaline yönelik bu karara uyacağımızı ve eylemin ileriki bir tarihe ertelendiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Turizm Emekçileri Platformu

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İlk hangi aşı gelirse ondan olacağım”
“İlk hangi aşı gelirse ondan olacağım”
Turizm sektörü çalışanları ekmek istiyor, AŞ istiyor !
Turizm sektörü çalışanları ekmek istiyor, AŞ istiyor !
Hür-İş'ten Asgari Ücret Tepkisi
Hür-İş'ten Asgari Ücret Tepkisi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim