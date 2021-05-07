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Turizm Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor 

Turizm Emekçileri İnisiyatifi sözcüsü Fuat Neşe, Gündem Kıbrıs Web Tv'de yayınlanan Bahar Sancar ile A'dan Z'ye programında Turizm Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin bayramdan sonra hayata geçeceğini açıkladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 10:14
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Turizm Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kuruluyor 

Gündem Kıbrıs - Özel 

Turizm Emekçileri İnisiyatifi sözcüsü Fuat Neşe, Gündem Kıbrıs Web Tv'de yayınlanan Bahar Sancar ile A'dan Z'ye programında Turizm Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin bayramdan sonra hayata geçeceğini açıkladı.

Fuat Neşe'nin açıklaması şu şekilde: 

Turizm Emekçileri İnsiyatifi Geleceğe yön verebilmek adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürece daha verimli ve üretken olarak katkı koyma adına Turizm Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini bayramdan hemen sonra hayata geçiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Turizm Emekçileri
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