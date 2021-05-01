Turizm Emekçileri İnisiyatifi'nden "Samimiyet" çağrısı

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu olarak yönetenlerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için yayınladıkları mesajlar doğrultusunda kendilerini samimiyete davet ediyoruz.

Sn Saner, “Çalışanlar ve işçiler olmazsa ülke olmaz, devlet olamaz. Dolayısı ile tüm çağdaş, demokratik ülkeler sosyal devlet anlayışı içerisinde işçisine, çalışanına, emekçisine gereken değeri verdiği sürece, ancak ülkesel kalkınmadan ve başarıdan söz edilebilir” ifadelerini kullandı. İşçi ve çalışanları güzel günlere taşımanın başlıca görevleri olduğunu ifade eden Saner, daha müreffeh günlere bu sayede ulaşılabileceğini söyledi. İşçi ve Bahar Bayramı’nın salgın nedeniyle çok farklı koşullarda kutlandığını belirtti.

Sn Çağman, “Daha güçlü ve başarılı bir toplum hedefiyle mevcut çalışma düzenini, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir düzeye çıkarmak, bunu yaparken de çalışanlarla ve onların örgütleriyle iş birliği içerisinde davranmak temel amacımızdır” dedi.

Sn Oğuz mesajında, “sermayesi emek ve alın teri olan, ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Sn. Ataoğlu, “Hayatın en önemli ve kutsal öznelerinden biri olan emeğe ve onun sahiplerine olan vefamızı bir nebze de olsun yerine getirmeye çalıştığımız önemli bir günün yıl dönümündeyiz.

Tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak kutladığı bu günde, özgür ve eşit yaşama olan inancımla, bu zor yolda birlik ve bereberlik içinde yürümeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.



Sn. Canaltay, emek olmadan, emek vermeden hiç bir şey yetişmediği dünyamızda, alın teri akıtan herkesin emeğinin karşılığını alması dileğiyle…



Sn. Evren mesajında, pandemi nedeniyle ekonomik etkilerin en ağır olduğu bir dönemden geçildiğini, pandeminin işçileri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, özel sektörde yaşanan sıkıntıların aşılması, çalışanların işlerini kaybetmemesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi konularda işçilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde kamunun işleyişini sağlayan çalışanlar ve özel sektör emekçileri için daha iyi çalışma koşulları yaratmak için çalıştıklarını ifade eden Evren, “Dili, dini ve ırkı ne olursa olsun ayrım yapmadan tüm işçilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için ortak akılla çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz” dedi.



Sn Saner, Sn. Çağman, Sn. Oğuz, Sn. Ataoğlu, Sn. Canaltay ve Sn Evren iyi dileklerle bahsettiğiniz işçi ve emekçi kesim sadece kamu çalışanları ise bu açıklamalarınızdan dolayı sizleri kınıyoruz.

Çünkü biz Turizm Emekçileri olarak yaşanan pandemi sürecinde üvey evlat gibi bir kenara atıldığımızı fazlasıyla hissetmiş durumdayız.

Yaklaşık 15 aydır yokluk ve sefalete sürüklenen, açlık seviyesinin altında kalan biz emekçileri göz ardı etmeden sizleri ivedi bir şekilde özel sektör çalışanlarını da kapsayacak somut adımlar atmaya davet ediyoruz.



Sizlerden beklentimiz arkasına sığındığınız pandemi dönemi sağlık ve ekonomik yetersizlik söylemlerinden kurtularak 15 aydır açlık sınırının altında bir yaşama hapsettiğiniz emekçilerden özür dileyip derhal yapılması gerekenler üzerinde ivedilikle çalışmanızdır.

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