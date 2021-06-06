Turizm Emekçileri İnisiyatifi Yönetim Kurulu'nun açıklaması;

"Yapacağınız ilk toplantıda sizlerden beklentisi olan Turizm Emekçilerini ve tüm özel sektör çalışanlarını artık duyacağınızı ve bizler için tatmin edecek olumlu bir adım atacağınızı umuyoruz…

Kapalı devre ve çift pcr, çift aşı açılımı ile Turizm Emekçilerinin ağzına çaldığınız bir tutam bal ile mi vicdanınızı rahatlatacaksınız?

Bu güne kadar verilen hiçbir kararın bizi mutlu etmediğini; aksine açlık, sefalet ve yoksulluğa sürüklediğiniz bizleri görmezden geldiğinizi, sizlere son kez avazımız çıktığınca duyurmak için bu açık mektubu yazıyoruz.

Sesimize ses vermek için size Turizm Emekçileri olarak verdiğimiz bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanmak istiyoruz.

Evine ekmek götüremeyen, ailesine, çocuğuna sadece ekonomik yetersizliklerden dolayı başını öne eğen bir baba veya annenin ne halde olduğunun artık bilincine varmanızı bekliyoruz.

Bu güne kadar yapmış olduğumuz eylemlerde sloganımız olan “İş, Aş, Adalet” ile her bir vicdana dokunmaya çalıştık…

Bir yılı aşkın süredir yaşanan bu süreçte sürecin mağdurları olarak kimsenin maşası olmadık, sadece ekmeğimizin peşinde koştuk…

Siz ise, sesimize bu güne kadar kulaklarınızı tıkayıp yeri geldi geleceğiniz için risk aldığınızı söyleyip kendi koyduğunuz kuralları çiğneyerek politik kararlara alet oldunuz, yeri geldi sağlık söylemi çatısı altında bizlerin psikolojik ve ekonomik olarak enkaz altında ezilmemizi tercih ettiniz.

Soruyoruz?

Bu güne kadar sağlık sistemi ve pandemi adına yaptığınız bir çözüm ürettiniz mi?

Bu güne kadar eksik olduğunu söylediğiniz sağlık çalışanları konusunda bir geliştirme mi yaptınız?

Tabii ki hayır, bir ülkeyi kapatarak, yönetmeyerek sadece idare ederek sağlık için kullanmanız gereken paraları kendi çıkarlarınız doğrultusunda harcadınız.

İnim inim inlettiğiniz ve bu dönemde sesini duymayarak günah keçisi seçtiğiniz özel sektörün alın terinin nafakası olan vergilerden aldığınız maaşları harcadığınızı size bir hatırlatalım dedik.

Kimsenin inancı ile ilgilenmiyoruz fakat ilahi adalet denilen bir şey var…

Yaşattığınızı yaşamayacağınızı mı zannediyorsunuz?

Gelecekleri elinden alınan çocuklarımızın ahının sizi es geçeceğini mi düşünüyorsunuz?

Hapishaneye çevirdiğiniz bu ülkenin özel sektör çalışanlarının sitemleri sizin vicdanınıza hiç mi dokunmuyor?

Sn. Sağlık Bakanı,

Artık bizi anlamayı bırakın! Çözüm üretin!

Bir yılı aşkın zamanda düzenli ödenemeyen devlet desteklerini bir kenara bırakıp, her ay maaş alan biri olarak bizim hakkımızda nasıl bu yorumu yapabiliyorsunuz?

Bizimle paylaşmış olduğunuz bir kader birliğiniz var da bizim mi haberimiz yok?

Bir buçuk yıldır dünyanın hiçbir ülkesinden de mi ilham almadınız?

Yeniden keşifler yapmak için bu kadar çaba göstermenize gerek yok…

Sizlere sunduğumuz açılım talepleri tüm dünya ülkeleri tarafından kullanılan DSÖ Kuralları çerçevesinde bulunan taleplerdir.

Parmağınızın arkasına sığınıp yuvarlak cümlelerle süreci uzatmaktan ve ucu açık söylemlerle bizi avutmaktan vazgeçin.

Tv’lerde çıkıp sizi anlıyoruz, hala açımları yapacağız söylemlerinizin bizi durduramayacağını bilmenizi istiyoruz.

Turizm bakanlığı ile çelişen açıklamalarınızın bizim için bir tutarlı yanı olmadığını da bilmenizi istiyoruz.

Sn, Sağlık Üst Kurulu Üyeleri;

Tüm bu sürecin yaşanmasına rağmen hala taşkınlık yapmayan, usulünce derdini anlatmaya çalışan ve son ana kadar sizlere saygısızlık yapmamak için direten bir sektörü bu gün görmeniz için sizlere son kez sesleniyoruz.

Ülkemizde Turizmi sadece casino ile bağdaştırarak bizleri hayretler içerisinde bıraktığınız kararlarınızın devam etmesi durumunda kendinizin yeri geldiğinde uymadığınız hiçbir kararınızın bizler için hükmü olmayacaktır.

Sorumluluktan kaçarak, süreci uzatarak vereceğiniz kararlar doğrultusunda biz hakkımız olan tüm gereklilikleri yerine getireceğiz.

Son dakika bayram arifesinde öğlen verdiğiniz açılım kararları ile daha önceden sizlerden tüyo alan yandaşlarınıza turizmi peşkeş çekmenize de izin vermeyeceğiz…

Keyfi yerinde olan bireyler tarafından sosyal medya üzerinden aldığınız kamuoyu desteği de bizler için bir anlam ifade etmemektedir.

Turizm acenteleri battı, yandaşınız olmayan taşımacılar kredi batağında, oteller açılım için daha net kararlar bekliyor, biz Turizm Emekçileri olarak çaresizce sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve siz hala anlamsız bir şekilde kararları değerlendireceğiz, aşılar geliyor açıklamaları yapıyorsunuz…

Yapamadığınız denetimler sonucu karşılaştığımız bu durumun mağdurları olarak artık şapkanızı önünüze alarak bir karar vermenizin vaktinin geldiğini düşünüyoruz.

Verdiğiniz kararlarla çöpten yemek toplayan, en ufak şeyler için kişiliğinden vazgeçerek ihtiyaçlarını çalmak zorunda kalan, yaşamından vazgeçip hayatını sonlandıran bireylerin çarşaf çarşaf gazetelerde, sosyal medyada paylaşıldığı günleri en kısa sürede unutabilmek temennisi ile…

Karar sizin…

Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel ve Sn, Sağlık Üst Kurulu Üyeleri;

Yapacağınız ilk toplantıda sizlerden beklentisi olan Turizm Emekçilerini ve tüm özel sektör çalışanlarını artık duyacağınızı ve bizler için tatmin edecek olumlu bir adım atacağınızı umuyoruz…

Kapalı devre ve çift pcr, çift aşı açılımı ile Turizm Emekçilerinin ağzına çaldığınız bir tutam bal ile mi vicdanınızı rahatlatacaksınız?

Bu güne kadar verilen hiçbir kararın bizi mutlu etmediğini; aksine açlık, sefalet ve yoksulluğa sürüklediğiniz bizleri görmezden geldiğinizi, sizlere son kez avazımız çıktığınca duyurmak için bu açık mektubu yazıyoruz.

Sesimize ses vermek için size Turizm Emekçileri olarak verdiğimiz bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanmak istiyoruz.

Evine ekmek götüremeyen, ailesine, çocuğuna sadece ekonomik yetersizliklerden dolayı başını öne eğen bir baba veya annenin ne halde olduğunun artık bilincine varmanızı bekliyoruz.

Bu güne kadar yapmış olduğumuz eylemlerde sloganımız olan “İş, Aş, Adalet” ile her bir vicdana dokunmaya çalıştık…

Bir yılı aşkın süredir yaşanan bu süreçte sürecin mağdurları olarak kimsenin maşası olmadık, sadece ekmeğimizin peşinde koştuk…

Siz ise, sesimize bu güne kadar kulaklarınızı tıkayıp yeri geldi geleceğiniz için risk aldığınızı söyleyip kendi koyduğunuz kuralları çiğneyerek politik kararlara alet oldunuz, yeri geldi sağlık söylemi çatısı altında bizlerin psikolojik ve ekonomik olarak enkaz altında ezilmemizi tercih ettiniz.

Soruyoruz?

Bu güne kadar sağlık sistemi ve pandemi adına yaptığınız bir çözüm ürettiniz mi?

Bu güne kadar eksik olduğunu söylediğiniz sağlık çalışanları konusunda bir geliştirme mi yaptınız?

Tabii ki hayır, bir ülkeyi kapatarak, yönetmeyerek sadece idare ederek sağlık için kullanmanız gereken paraları kendi çıkarlarınız doğrultusunda harcadınız.

İnim inim inlettiğiniz ve bu dönemde sesini duymayarak günah keçisi seçtiğiniz özel sektörün alın terinin nafakası olan vergilerden aldığınız maaşları harcadığınızı size bir hatırlatalım dedik.

Kimsenin inancı ile ilgilenmiyoruz fakat ilahi adalet denilen bir şey var…

Yaşattığınızı yaşamayacağınızı mı zannediyorsunuz?

Gelecekleri elinden alınan çocuklarımızın ahının sizi es geçeceğini mi düşünüyorsunuz?

Hapishaneye çevirdiğiniz bu ülkenin özel sektör çalışanlarının sitemleri sizin vicdanınıza hiç mi dokunmuyor?

Sn. Sağlık Bakanı,

Artık bizi anlamayı bırakın! Çözüm üretin!

Bir yılı aşkın zamanda düzenli ödenemeyen devlet desteklerini bir kenara bırakıp, her ay maaş alan biri olarak bizim hakkımızda nasıl bu yorumu yapabiliyorsunuz?

Bizimle paylaşmış olduğunuz bir kader birliğiniz var da bizim mi haberimiz yok?

Bir buçuk yıldır dünyanın hiçbir ülkesinden de mi ilham almadınız?

Yeniden keşifler yapmak için bu kadar çaba göstermenize gerek yok…

Sizlere sunduğumuz açılım talepleri tüm dünya ülkeleri tarafından kullanılan DSÖ Kuralları çerçevesinde bulunan taleplerdir.

Parmağınızın arkasına sığınıp yuvarlak cümlelerle süreci uzatmaktan ve ucu açık söylemlerle bizi avutmaktan vazgeçin.

Tv’lerde çıkıp sizi anlıyoruz, hala açımları yapacağız söylemlerinizin bizi durduramayacağını bilmenizi istiyoruz.

Turizm bakanlığı ile çelişen açıklamalarınızın bizim için bir tutarlı yanı olmadığını da bilmenizi istiyoruz.

Sn, Sağlık Üst Kurulu Üyeleri;

Tüm bu sürecin yaşanmasına rağmen hala taşkınlık yapmayan, usulünce derdini anlatmaya çalışan ve son ana kadar sizlere saygısızlık yapmamak için direten bir sektörü bu gün görmeniz için sizlere son kez sesleniyoruz.

Ülkemizde Turizmi sadece casino ile bağdaştırarak bizleri hayretler içerisinde bıraktığınız kararlarınızın devam etmesi durumunda kendinizin yeri geldiğinde uymadığınız hiçbir kararınızın bizler için hükmü olmayacaktır.

Sorumluluktan kaçarak, süreci uzatarak vereceğiniz kararlar doğrultusunda biz hakkımız olan tüm gereklilikleri yerine getireceğiz.

Son dakika bayram arifesinde öğlen verdiğiniz açılım kararları ile daha önceden sizlerden tüyo alan yandaşlarınıza turizmi peşkeş çekmenize de izin vermeyeceğiz…

Keyfi yerinde olan bireyler tarafından sosyal medya üzerinden aldığınız kamuoyu desteği de bizler için bir anlam ifade etmemektedir.

Turizm acenteleri battı, yandaşınız olmayan taşımacılar kredi batağında, oteller açılım için daha net kararlar bekliyor, biz Turizm Emekçileri olarak çaresizce sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve siz hala anlamsız bir şekilde kararları değerlendireceğiz, aşılar geliyor açıklamaları yapıyorsunuz…

Yapamadığınız denetimler sonucu karşılaştığımız bu durumun mağdurları olarak artık şapkanızı önünüze alarak bir karar vermenizin vaktinin geldiğini düşünüyoruz.

Verdiğiniz kararlarla çöpten yemek toplayan, en ufak şeyler için kişiliğinden vazgeçerek ihtiyaçlarını çalmak zorunda kalan, yaşamından vazgeçip hayatını sonlandıran bireylerin çarşaf çarşaf gazetelerde, sosyal medyada paylaşıldığı günleri en kısa sürede unutabilmek temennisi ile…

Karar sizin…"