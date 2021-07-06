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Turizm Emekçileri Platformu felaket tellallığı yapılmasını eleştirdi

Turizm Emekçileri Platformu: Tedbir almak yerine her vakadan sonra felaket tellallığı yapılıyor

06 Temmuz 2021 Salı 19:34
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Turizm Emekçileri Platformu felaket tellallığı yapılmasını eleştirdi

Turizm Emekçileri Platformu, ekonomi ve turizm açısından gecikmeli olarak yapılan açılmanın sekteye uğramaması için herkesin tedbiri elden bırakmaması, sosyal mesafe ve maske kuralına uyması gerektiğini vurguladı. Tedbir almak yerine her vakadan sonra felaket tellallığı yapıldığını belirten platform, ülkenin normalleşmesinin ekonomiye olan olumlu yansımasının artarak devamı için herkesi dikkatli olmaya ve tedbiri elden bırakmamaya çağırdı.

 Tüm özel sektör ve turizm çalışanlarının gerekli tedbirleri uyguladığı bir dönemde yavaş da olsa aşılamada ada genelinde yüzde 30, turizm ve özel sektörde yüzde 60 üzerine ulaşılmasının bir başarı olduğuna dikkat çeken turizm emekçileri, gelinen bu başarılı durumun korunup geliştirilmesi gereken bu günlerde başgösteren felaket tellallığının zarar verdiğine vurgu yaptı.

Her vakada, bir atom bombası patlamış gibi sayıların korkutan bir üslupla yansıtığıldığını ve bu şekilde sürekli korku pompalandığını belirten Turizm Emekçileri Platformu, “Neden bunu yapıyoruz, Bunun kime ne faydası var?” diye sordu.

Koronavirüs ile yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine ve toplumda çok daha tehlikeli olan hastalıklardan günlük rakamlar verilmediğini ifade eden turizm emekçileri, her gün rakamlar vererek felaket tellallığı yapılmasıyla toplum psikolojisinin daha da bozulduğunu kaydetti.

Bu virüs ile mücadelede en büyük başarının toplumun bireysel tedbirleri almakta teşvik edilip yönlendirilmesi olduğuna dikkat çeken turizm emekçileri, şu ifadelere yer verdi:

“Şayet bir konuda ‘felaket tellalığı’ yapacaksak eğer, bu konu; insanımızın tedbirlere olan duyarsızlığı üzerine olmalıdır. Aksi taktirde vakada artar virüs de bulaşır. Toplumumuzu bu konuda eğitemedikçe, toplumumuzu duyarsızlaştıran günah keçileri yaratarak, aşılamada daha hızlı hareket edemedikçe ve çuvaldızı kendimize batıramadıkça, Kimse kusura bakmasın biz bu sınavda, başarısız olur, sınıfta kalırız…”

Anahtar Kelimeler:
Turizm Emekçileri Platformu
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