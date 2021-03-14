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Turizm Emekçileri yarın Meclis önünde olacak

Turizm Emekçileri Girne'nin ardından Lefkoşa'da eylem yapmaya hazırlanıyor. Turizm Emekçileri yarın Meclis önünde olacak.

14 Mart 2021 Pazar 11:16
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Turizm Emekçileri yarın Meclis önünde olacak

Turizm Emekçileri, Girne'nin ardından  Lefkoşa'da eylem yapacaklarını duyurdu. 

Eylem, 'Hazırız, Geliyoruz' sloganı ile yarın saat 11:00'de Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleşecek. 

Yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm Turizm Emekçilerinin Dikkatine! 15 Mart  2021 Pazartesi günü saat 11:00’de Lefkoşa’da EYLEM yapılacaktır. Toplanma yeri LEFKOŞA OTOGARI olup, toplanma saati 10:30’dur. Saat 11:00'de City Royal Otel'in önünden geçilerek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Önüne kadar YÜRÜYÜŞ yapılacaktır. "İşletmelerinden Araç Desteği Alamayan Emekçilerimiz Girne Baldöken Otoparkı'ndan 09:30 -10:00 arası kalkacak Servisler ile katılım sağlayabilirler" Tüm arkadaşlarımız ve ailelerinin katılımlarını bekleriz!"

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