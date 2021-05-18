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Turizm Emekçilerinden Ataoğu ve Üstel’e Çağrı

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi çağrıda bulunarak turizm adına daha kapsamlı önerilerde bulundu ve açılımla ilgili yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep etti. 

18 Mayıs 2021 Salı 12:54
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Turizm Emekçilerinden Ataoğu ve Üstel’e Çağrı

BAHAR SANCAR

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sağlık Bakanı Ünal Üstel ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi çağrıda bulunarak turizm adına daha kapsamlı önerilerde bulundu ve açılımla ilgili yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep etti. 

Turizm Emekçileri İnisiyatifi adına Fuat Neşe’nin paylaşımı şu şekilde:

Sevgili Ünal Bakanım ve Sevgili Fikri Bakanım 
Sevgili abilerim
Bugunku bakanlar kurulunda zannedersem Çift aşı ve Çift PCR’lıların gelişine onay vereceksiniz. Lakin bu izinde “kapalı devre “ yapanlar bu misafirleri de
Konaklatabilsin. Eğer bu şekilde olmaz ise sektör için sıkıntılı olur
Ayrıca Kapalı devre yapmayan tesislerin ve Casinoların Kıbrıs’ta yaşayanlara açılmasının zamanı geldi 
Birçok işletme ve çalışan mağdur
Bu konularda desteklerinizi sektör adına sizlerden bekliyorum. Ayrıca Tüm Bakanlar kurulu üyelerinden bu konuda sevgili bakanlarımıza destek vermeleri bu hassas donemde bizler için çok önem taşıyor.
Selam sevgi ve Saygılarımla Turizm Emekçileri İnsiyatifi adına FUAT NEŞE

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