TURİZM EMEKÇİLERİNDEN ÖZLEM GÜRKUT’A ÇAĞRI 

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Turizm emekçileri olarak Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut’u daha şeffaf, tarafsız ve duyarlı olmaya davet etti.

Fuat Neşe’nin paylaşımı şu şekilde:

“

KTTB başkanı Özlem Gürkut Önümüzdeki süreçte sizleri daha şeffaf, tarafsız ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hatta eylemde olduğu gibi risk alarak tüm emekçilerimizin işlerine dönmesi için çabalamanızı bekliyoruz.

Turizm Emekçileri İnisiyatifi FUAT NEŞE