Turizm Gelirlerinde Yüzde 82.7 Düşüş

Kurumun internet sitesinde yayımlanan bilgiler ışığında, 2019 yılında 82.5 milyon ABD doları olan ihracat rakamı, 2020 yılında % 29 artarak 106.4 milyon dolara yükseldi.

İthalat rakamı 2020’de bir önceki yıla göre % 17.4 azalarak 1,319.6 milyon dolar seviyesine geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 19.9 AZALDI

2019 yılında 1,515.4 milyon ABD doları olan dış ticaret açığı , 2020 yılında % 19.9 azalarak 1,213.2 milyon dolara geriledi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 8’E YÜKSELDİ

2019 yılında 1,680.4 milyon dolar olan dış ticaret hacmi, 2020 yılında % 15.1 azalarak 1,426.0 milyon ABD doları seviyesine geriledi.

2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 5.2 iken, 2020 yılında % 8.1 olarak gerçekleşti.

TURİZM GELİRLERİNDE YÜZDE 82.7 DÜŞÜŞ

Pandeminin etkileri lokomotif sektörlerden olan turizm rakamlarında çok ağır bir şekilde hissedildi.

Görünmeyen İşlemler içerisinde yer alan turizm (net) kalemi 2019 yılında 954.5 milyon dolar iken, 2020 yılında % 82.7’lik azalışla 165.4 milyon dolara geriledi.

Görünmeyen İşlemler içerisinde Diğer Görünmeyenler (net) kalemi ise 2019 yılında 782.3 milyon dolardan % 14.5’lik azalışla 668.5 milyon dolara indi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE YÜZDE 36 DÜŞÜŞ

Diğer Görünmeyenler içerisinde ağırlıklı bir yeri olan Yükseköğretim (net) 2019 yılında 601.2 milyon dolar iken, 2020 yılında % 36.1 düşüş ile 384. Milyon dolara geriledi.

TC YARDIMLARINDA YÜZDE 47 ARTIŞ

Diğer Görünmeyenler içerisinde yer alan TC Yardımları; 2019 yılında 101.9 milyon ABD doları iken, 2020 yılında önceki yıla göre % 47.7 oranında artarak 150.5 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmeler sonucunda; 2019 yılında 1,736.8 milyon ABD doları olan Görünmeyen İşlemler Dengesi, 2020 yılında 833.9 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.



CARİ İŞLEMLER DENGESİ 379 MİLYON DOLAR AÇIK VERDİ

Dış Ticaret ve Görünmeyen İşlemler Dengesinde gerçekleşen gelişmeler sonucunda; Cari İşlemler Dengesi, 2019 yılında 221.3 milyon ABD doları fazla verirken, 2020 yılında 379.3 milyon ABD doları açık verdi.

SERMAYE HAREKETLERİ

2020 yılında Sermaye hareketleri ise şöyle gerçekleşti:

Sermaye Hareketleri içerisinde yer alan TC Kredileri; 2020 yılında 80.3 milyon ABD doları oldu.

Sermaye Hareketleri içerisinde yer alan Diğer Sermaye Hareketleri (net); 2019 yılında 154.9 milyon dolardan 2020 yılında 558.9 milyon dolara yükseldi.

Sermaye Hareketleri Dengesi; 2019 yılında 154.9 milyon iken, 2020 yılında 639.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari İşlemler Dengesi ve Sermaye Hareketleri Dengesindeki bu gelişmelere bağlı olarak; Genel Denge, 2019 yılında 376.2 milyon ABD Doları iken, 2020

yılında 259.9 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti.

DÖVİZ REZERVİ ARTTI

Döviz rezervlerinde 2019 yılında 290.3 milyon ABD Dolarlık, 2020 yılında da 591.9 milyon dolarlık artış görüldü.