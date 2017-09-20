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Turizm GİAD çalıştayında masaya yatırılacak

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği, “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı” düzenliyor...

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:30
Turizm GİAD çalıştayında masaya yatırılacak

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı” düzenliyor.

GİAD’dan yapılan açıklamaya göre çalıştay, 22 Eylül Cuma günü saat 10.30’da Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de yer alacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, TÜGİK’in ekonomi ve turizm uzmanlarının KKTC ekonomi ve turizm verilerini değerlendirip, hazırladıkları raporun sunumu yapılıp tartışma platformu oluşturulacak.

Turizm ve ekonomiyle ilgili verileri inceleyen uzmanların, benzer adaların potansiyelleri ve başarılarıyla kıyaslayarak yaptıkları tespit ve öneriler katılımcılarla paylaşılacak.

GİAD Başkanı Cemal Gülercan, uluslararası deneyimi olan bağımsız uzmanların aylar süren çalışmaları sonucu hazırlanan raporun ülke turizminin geleceğini şekillendirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek,   turizm ve ekonomiyle ilgilenen herkesi çalıştaya davet etti.

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Son Güncelleme: 20.09.2017 10:34
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