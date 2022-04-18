Turizm Haftası, ne yazık ki anma etkinliğine dönüştü

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle açıklama yaptı.

“Turizm Haftası, 'turizmi anma' etkinliğine döndü

Turizm Haftası’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde turizm sektörünün geldiği durum nedeniyle ‘turizmi anma’ etkinliğine döndüğünün kaydedildiği açıklamada herhangi bir etkinliğin yapılamadığı gibi, turizmden beklentilerin ve sorunların ciddi bir şekilde tartışma olanağı da bulamamanın üzüntüsünün yaşandığı da ifade edildi.

“Nasıl şekil alacağı belirsiz”

Turizm gelirinin 1 milyar dolara yaklaştığını, 800 milyon dolarlık yükseköğretim ve kesin olarak hesaplanamamış görünen gayrı menkul sektörü gelirlerinin tümünün de yurt dışından elde edildiğinin ifade edildiği açıklamada, Bu faaliyetlerin hepsi de Kuzey Kıbrıs’ın tanıtım ve ulaşım kapasitesi ile yakından ilgili olduğunu kaydetti. Koronavirüs pandemisine işaret edilen açıklamada, 2020 yılı başında kesintiye uğrayan tanıtım ve ulaşım faaliyetlerinin salgın sonrasında nasıl bir şekil alacağının tümüyle belirsiz olduğu da aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Geleneksel pazarlarımız olan İngiltere ve Almanya’nın da dahil olduğu Kuzey ve Orta Avrupa ülkeleri ile İsrail ve İran gibi bölge ülkelerinde tanıtım faaliyeti sürdürmememiz veya bu pazarlara erişim için faaliyet göstermememiz kabul edilemez. Doğal bir tanıtım ve ulaşım kapasitesine sahip olduğumuz Türkiye pazarından pay almak için bile hiçbir programlı faaliyet sürdürülmemektedir.

Yaşadığımız salgın sürecinin turizm faaliyetlerinin ülkemiz için ne denli önemli olduğunu açık bir şekilde göstermiş olmasına karşın bu faaliyetlerin geri kazanılması için herhangi bir çaba gösterilmemektedir. Bu sektörlerdeki işletmeler ve çalışanları hayatta kalabilmek için mücadele etmektedirler ve bunun genel olarak topluma da yansıyacak olumlu sonuçları olacaktır.

Biliyoruz ki, turizm sektörümüzde yaşanacak bütün olumlu gelişmeler de, sadece ve sadece, sektör firmalarımızın ve onların çalışanların eseri olacaktır. Ülkemizin doğal güzellikleri, ılıman iklimi ve zengin tarihi, turizm faaliyetleri için büyük olanaklar sunmaktadır.

Siyasilerin bu sektör üzerinden ellerini çekmeleri ve sektörel faaliyetlerin yönetilmesini, yine sektörel paydaşlara terk etmeleri halinde Kıbrıs Türk turizmi başarılarına başarı katabilecek potansiyele sahiptir. 2022 yılı Turizm Haftası’nı, bu duygu ve düşünceler ile kutlar, bütün sektör çalışanlarına ve paydaşlarımıza başarılar dileriz.”