TURİZM İÇİN “COVİD FREE ZONE” ÖNERİSİ

“YOL HARİTASI ÇİZİLMESİ İVEDİLİK ARZ ETMEKTEDİR”

Esenyel, “Kuzey Kıbrıs için ise yerli turist, yani iç turizm ve Türkiye'den artan uçuş sayıları ile aşı sertifikası ile gelecek olan turistler en büyük pazar olmaya devam edecek. Peki bu turistler hangi şartlarda, ne zaman, hangi uçaklar ile adamıza gelebilecek? Bu kadar basit bir soru ama içi doldurulduğu zaman bir o kadar da derin anlamlar taşıyan bir soru. Devletimizin bu sorularının muhatabı, Ulaştırma, Turizm, Sağlık, Çalışma Bakanlıkları başta olmak üzere çift mesai yaparak bir yol haritası çizmeleri ivedilik arz etmektedir. Turist çekebilmek için adanın tekrardan "Covid Free Zone" olarak pazarlanması ve ileri yaş turizmi hedef alınarak uzun süreli konaklamalara müsait hale getirilecek turizm modeli ön plana çıkarılmalıdır. İnsanların kendilerini yenileme, ruhlarını dinlendirme bu anlamda en büyük gereksinim olacaktır” dedi.

“GEÇ KALMA LÜKSÜMÜZ YOK!”

Esenyel açıklamasının devamında, “Turizm sektöründe çalışan, istihdam edilen binlerce kişi adayı çoktan terki diyar etmiş, otellerin büyük bir kısmı kapanmış, çok derin bir belirsizlik halâ daha devam etmekte ne yazık ki. Bu anlamda gerçekten de ekonomik anlamda bir buçuk milyar doları geçen kayıp yaşandı (2019,2020). Bu pandemi süreci erken atlatılmaz ise bu rakam, dört, beş milyar doları yılsonu itibariyle çok rahat bulacak. Buna ise çare üretmek nerede ise imkânsız. Siyasi anlamda toparlanma ve icraat hamleleri geç kalırsa işte o zaman bu ülke için gerçekten kırmızı alarm zilleri çalmaya başlar. Bu yönde geç kalma lüksümüz yok” ifadelerine yer verdi.



