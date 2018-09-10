Turizmin incisi Girne Antik Liman kordonboyunda dün gece gitarlarıyla müzik yaparak etrafındaki turistlere müzik ziyafeti veren gençler Girne Belediyesi’ne ait zabıtalar tarafından engellendi. Zabıtaların bu tavrı karşısında çaresiz kalan gençler evlerine dönmek zorunda kaldı.
NEDEN YASAKLIYORSUNUZ
Ellerinde gitarlarıyla, yükseltici cihaz kullanmadan, kordonboyunda etraflarına toplanan turistlere müzik ziyafeti çeken Kıbrıslı gençler, zabıtaların bu tavrına tepki gösterdi. Yükseltici cihaz kullanmadan tamamen doğal seslerle müzik yaptıklarını ifade eden gençler, “Neden zabıta bu tür hareketleri yasaklıyor” diye sordu. Tüm dünyada, turistik kentlerde bu tür etkinliklerin yapıldığını söyleyen gençler, turizm kentinde bu tür yasaklamaların turizme zarar verdiğini söylediler.
Gençleri engelleyen Girne Belediyesi zabıtaları ise, gençlere, “önceden izin almak zorundasınız, izin almadığınız için sizin müzik yapmanıza müsaade etmiyoruz” dedi. Çaresiz gençler, aletlerini kılıflarına koyarak evlerinin yolunu tuttu.
DEMEK Kİ TURİZM BURAYA KADAR
Gençleri büyük bir zevkle dinleyen turistler, biz gitar sesini duyunca buraya geldik oturduk, gençlerin doğal sesiyle söyledikleri şarkıları ve gitarı dinliyorduk ancak zabıtaların bu yasaklamasına bir anlam veremedik, turistik kentlerde bu tür güzel hareketler turistlerin de ilgisini çekiyor, yazık “demek ki burada turizm buraya kadarmış” dediler.
Turizm Kentine Hiç Yakışmadı
Turizmin incisi Girne Antik Liman kordonboyunda dün gece gitarlarıyla müzik yaparak etrafındaki turistlere müzik ziyafeti veren gençler Girne Belediyesi’ne ait zabıtalar tarafından engellendi. Zabıtaların bu tavrı karşısında çaresiz kalan gençler evlerine dönmek zorunda kaldı.
Bu zabıta arkadaşlar . Güzelim limanı ve mendireği çöplük haline getirenlere ne yapıyor? Lambaları kıranlara, çekirdek çitletenlere, banklarda uyuyanlara müdahale diyor mu? merak ediyorum
Zerdaliden Zurnalar. Hem innik minnik tatarinnik'dir işimiz. biz Turizmi sadece Kumar olarak algılarık. Turist Bizim neyimize be. Gençler Müzük yapacakmış. Olmazzz. Gidin daha iyi itlik kopukluk yapın. Bunlara bu yakışır.
Nidayi basgan para ister herhalde
Devlet memeru deil bunlar, devlet yiyicileri !!!
izin alacaklar... para verecekler belediyeye yaani... sanki sokaklar doldu taştı da yer yok... o gitarlar............... neysse
Malsınız, mal kalacaksınız!
Bu zabıtalar egolu insanlar. Ne izni düşünsene paris metrosunda keman çalan bir müzisyen belediyeden izin mi alıyor. Saçmalıktan başka bişey değil. Sırf egosunu tatmin etmek için müdahale etmiş. Ben rahatsız değilim kimse değil. Siz önce Acarı susturun. Yemez tabi. Gücünüz mazluma güçsüze yeter. Hainler.
Normal hayatında bi halt edememiş vasıfsız beceriksiz biri bi şekilde torpille zabıta olmuş sonrada durum bu. Eğitimsiz bilgisiz cahilleri bu şekilde kamuya sokarsanız olacağı budur.