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“Turizm KKTC ekonomisi için vazgeçilmezdir”

KKTC ile Kayseri arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla TURSAB, KITSAB ve ORAN işbirliğiyle Kayseri'de bir etkinlik yapıldı.

16 Ekim 2022 Pazar 13:01
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“Turizm KKTC ekonomisi için vazgeçilmezdir”



Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, KITSAB Başkanı Orhan Tolun, TÜRSAB Bölge Başkanı Ali Emre Martı’nın katılımıyla yapılan etkinliğe KKTC’den 30, Kayseri’den ise 25 seyahat acentesi yetkilisi katıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı turizm faaliyetlerini geliştirmek amacıyla geliştirilen etkinlik TÜRSAB Bölge Başkanlığının düzenlediği gala yemeği ile başladı.

Geceye, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlşığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Orhan Tolun, TÜRSAB Bölge Başkanı Ali Emre Martı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gecede yaptığı konuşmada şehrin turizm konusundaki öncü hizmetlerden bahsederek, “Kayseri’miz ve Kıbrıs’ımız arasındaki sıcak ilişkileri oluşturma anlamında TÜRSAB'ımızla, Kayseri şubesiyle yapmış olduğu bu çalışmayı çok önemli ve anlamlı buluyorum. Kayseri’miz ve Kıbrıs arasındaki dostluklar çok farklı, çok anlamlı. Biz sizleri seviyoruz. İnşallah el ele gönül gönüle çok daha iyi projelerin hayata geçirileceğine inanıyorum” dedi.

-Aktunç: “Turizm KKTC ekonomisi için vazgeçilmezdir” 

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da gecede yaptığı konuşmasında, 2017 yılında Bakan Ataoğlu tarafından başlatılan KKTC’nin Türkiye’nin bütün illerinde tanıtım faaliyetlerinin bir devamı niteliğini taşıyan organizasyonun önemine dikkat çekti.

Haftada 3 kez sefer düzenlenmesi açısından Kayseri’nin KKTC için önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Aktunç, Kayseri ile KKTC arasında turizm anlamında birçok organizasyonun yapılabilmesi için şartların uygun olduğunu belirtti.

KKTC turizminin sadece yaz turizmi ya da casino turizmi ile konumlandırılamayacak kadar önemli ve özel ilgi turizmi potansiyeline sahip bir ülke olduğunun altını çizen Aktunç, “KKTC turizmi için özellikle casino turizmi ile anılması, KKTC’deki turizm çeşitliliği, kültür, tarih ve gastronomi gibi özel ilgi turizm kapsamında yer alan özelliklerinin geri planda tutuluyor olması bir ön yargıdır. Biz bu önyargıyı değiştirmek, KKTC’nin her yönüyle, gezilip görülmesi gereken, kültürü, tarihi ve gastronomisi ile tanımaya değer bir ülke olduğunu anlatmaya geldik” dedi.  

Anahtar Kelimeler:
TurizmKKTCEkonomi
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