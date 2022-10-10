Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edildi

(Kamalı Haber)

Hırsızlık suçlaması ile aranmakta olduğu sırada Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı F.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı.

Polis, zanlının sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 7.10.2022 tarihinde 08.00 ile 19.00 saatleri arasında Haspolat’ta Ağıllar bölgesinde H.F ve kardeşine ait toplam 2 bin 200 TL paranın çalındığını belirtti.

Polis, meselede aranan zanlının 9 Ekim’de Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve bazı iddialarda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının iddialarının araştırılması gerektiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.